https://ria.ru/20231215/tovarooborot-1915982321.html
Товарооборот России и Белоруссии может достичь исторического максимума
Товарооборот России и Белоруссии может достичь исторического максимума - РИА Новости, 15.12.2023
Товарооборот России и Белоруссии может достичь исторического максимума
Белоруссию и Россию ожидает по итогам года новый исторический максимум объема торговли двух стран, заявил глава МИДа республики Сергей Алейник. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:16
2023-12-15T12:16
2023-12-15T12:16
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сергей алейник
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Белоруссию и Россию ожидает по итогам года новый исторический максимум объема торговли двух стран, заявил глава МИДа республики Сергей Алейник. "При сохранении текущего темпа товарооборота по итогам 2023 года мы ожидаем новый исторический максимум объема торговли между нашими странами", - сказал он в ходе встречи в пятницу в Москве с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым. По словам Алейника, "в условиях сохраняющегося беспрецедентного внешнего давления Беларусь и Россия продолжили укрепление отношений союзничества, стратегического партнерства, обеспечивая наращивание динамики нашего двустороннего взаимодействия". Он отметил, что благодаря подлинно союзническим отношениям, реальной взаимопомощи в том числе в контексте нейтрализации давления со стороны недружественных стран, существенно активизировалось белорусско-российское взаимодействие в рамках не только Союзного государства, но и других интеграционных структур – ОДКБ, ЕАЭС. Алейник также заявил, что проделан большой объем работы для подготовки и согласования основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, а их принятие и реализация дадут ощутимые результаты в укреплении экономического потенциала РФ и Белоруссии. Глава МИДа Белоруссии также поблагодарил российскую сторону за эвакуацию белорусских граждан из Судана и Сектора Газа.
https://ria.ru/20231214/rossiya-1915777840.html
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россия, белоруссия, сергей алейник, сергей лавров
Россия, Белоруссия, Сергей Алейник, Сергей Лавров
Товарооборот России и Белоруссии может достичь исторического максимума
Алейник: Россию и Белоруссию по итогам года ожидает рекордный товарооборот
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Белоруссию и Россию ожидает по итогам года новый исторический максимум объема торговли двух стран, заявил глава МИДа республики Сергей Алейник.
"При сохранении текущего темпа товарооборота по итогам 2023 года мы ожидаем новый исторический максимум объема торговли между нашими странами", - сказал он в ходе встречи в пятницу в Москве
с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым
.
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По словам Алейника, "в условиях сохраняющегося беспрецедентного внешнего давления Беларусь и Россия продолжили укрепление отношений союзничества, стратегического партнерства, обеспечивая наращивание динамики нашего двустороннего взаимодействия".
Он отметил, что благодаря подлинно союзническим отношениям, реальной взаимопомощи в том числе в контексте нейтрализации давления со стороны недружественных стран, существенно активизировалось белорусско-российское взаимодействие в рамках не только Союзного государства, но и других интеграционных структур – ОДКБ, ЕАЭС
.
Алейник также заявил, что проделан большой объем работы для подготовки и согласования основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, а их принятие и реализация дадут ощутимые результаты в укреплении экономического потенциала РФ и Белоруссии.
Глава МИДа Белоруссии также поблагодарил российскую сторону за эвакуацию белорусских граждан из Судана и Сектора Газа.
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