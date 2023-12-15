https://ria.ru/20231215/tankisty-1915939251.html

Танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

Танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.12.2023

Танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу украинских войск на купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T05:07

2023-12-15T05:07

2023-12-15T05:07

специальная военная операция на украине

россия

т-72б3

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 15 дек – РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу украинских войск на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Для обеспечения боевой работы мотострелковых подразделений экипажи танков Т-72Б3 Западной группировки войск незамедлительно выдвинулись на передний край обороны противника и прямой наводкой нанесли мощный огневой удар, отработав по выданным координатам", - сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что сеть огневых точек и оперативных укрытий позволяет экипажам из режима ожидания выйти на рубеж открытия огня за считанные минуты, выполнить огневое воздействие и незаметно для противника и его разведки убыть в запасные районы. В свою очередь, разведчики узнают о передвижениях украинских войск одними из первых и передают координаты командованию. "Работаем по живой силе противника, опорным пунктам, легкобронированной и тяжелобронированной технике, пулеметным расчетам, расчетам ПТУР. Работаем днем и ночью с закрытых огневых позиций, прямой наводкой и с навеса. Много живой силы в лесопосадках мы уничтожили, очень много опорников, очень много техники им пожгли. И сейчас они пассивничают, так, огрызаются иногда", - сказал командир танковой роты с позывным "Волк". В министерстве обороны добавили, что в данной танковой роте военнослужащие прямо на передовой модернизируют танки, усиливая броню. На стандартном танке Т-72Б3 установлена защита в пять слоёв. Танкисты дополнительно укрепили броню поверх заводских коробок и приварили защиту. Трижды в танк прилетали украинские дроны-камикадзе, машина не получила никаких повреждений. "Со стороны наводчика прилетало. Ничего не почувствовали мы, дальше поехали. Только, когда остановились, поняли, что был прилёт камикадзе", - рассказал "Волк".

https://ria.ru/20231215/artilleriya-1915935534.html

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россия, т-72б3, вооруженные силы украины