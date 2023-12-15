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Российские бойцы за неделю уничтожили пять танков на Купянском направлении

Российские бойцы за неделю уничтожили пять танков на Купянском направлении - РИА Новости, 15.12.2023

Российские бойцы за неделю уничтожили пять танков на Купянском направлении

Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях более 1500 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:50

2023-12-15T14:50

2023-12-15T14:54

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях более 1500 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и отразили 27 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 113-й бригады теробороны, 57-й мотопехотной, 14-й, 21-й, 41-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Ягодного, Петропавловки и Купянска Харьковской области."Потери противника за неделю составили свыше 425 военнослужащих, пять танков, в том числе один Leopard, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.

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безопасность, россия, вооруженные силы украины