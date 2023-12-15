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Российские бойцы за неделю уничтожили пять танков на Купянском направлении
Российские бойцы за неделю уничтожили пять танков на Купянском направлении - РИА Новости, 15.12.2023
Российские бойцы за неделю уничтожили пять танков на Купянском направлении
Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях более 1500 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:50
2023-12-15T14:50
2023-12-15T14:54
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях более 1500 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и отразили 27 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 113-й бригады теробороны, 57-й мотопехотной, 14-й, 21-й, 41-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Ягодного, Петропавловки и Купянска Харьковской области."Потери противника за неделю составили свыше 425 военнослужащих, пять танков, в том числе один Leopard, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы за неделю уничтожили пять танков на Купянском направлении
ВС России уничтожили пять танков, включая Leopard, на Купянском направлении