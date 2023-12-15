В Москве из-за циклона "Ваня" рекордно подорожало такси
Поездки на такси в Москве рекордно подорожали из-за урагана "Ваня"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВодитель такси очищает автомобиль от снега во время снегопада в Москве
Водитель такси очищает автомобиль от снега во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Поездки на такси в Москве рекордно подорожали на фоне теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном "Ваня", и сильного снегопада - стоимость некоторых поездок по городу выросла более чем в 4 раза и может доходить до 3,5 тысячи рублей, выяснил корреспондент РИА Новости.
Уже утром в пятницу отмечался двухкратный рост стоимости поездок в такси. Позднее пользователи отмечали, что стоимость поездок длительностью 35-55 минут выросла с 700-900 рублей до 2000-3500 рублей, в три-четыре раза.
По данным корреспондента РИА Новости, ранним утром поездка на "Яндекс Такси" из Гольяново до Парка культуры стоила около 1 тысячи рублей, а уже днем такой же путь обратно стоил около 3,5 тысячи. При этом в обычный день такая поездка на такси обойдется в 800 рублей.
Из-за снегопада увеличилась и длительность поездки: так, по предварительным расчетам в приложении при заказе такси, дорога в пути может занимать на 40 минут дольше.
В пятницу ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец рассказал, что в Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков, в Подмосковье - до 33% от всей климатической нормы декабря. По его словам, циклон "Ваня" ещё остаётся в Москве, в пятницу ожидается постепенно ослабевающий снегопад.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя РИА Новости сообщения прессы о том, что засыпавший Москву снегом циклон называется "Ваня", заявил, что ни одна национальная метеослужба не присваивает имена циклонам в умеренных широтах. По его словам, если циклоны в умеренных широтах все же получают названия в СМИ, синоптики не возражают и относятся к этому "с доброй иронией".