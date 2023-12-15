https://ria.ru/20231215/stavka-1916047797.html
Набиуллина рассказала, как долго ключевая ставка останется высокой
Набиуллина рассказала, как долго ключевая ставка останется высокой - РИА Новости, 15.12.2023
Набиуллина рассказала, как долго ключевая ставка останется высокой
Ключевая ставка будет оставаться высокой, пока ЦБ РФ не увидит устойчивой тенденции на замедление инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:26
2023-12-15T15:26
2023-12-15T15:28
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ключевая ставка будет оставаться высокой, пока ЦБ РФ не увидит устойчивой тенденции на замедление инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце следующего года. Пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется", - сказала она.Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года.
https://ria.ru/20231215/stavka-1916042829.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина рассказала, как долго ключевая ставка останется высокой
Набиуллина: ключевая ставка будет высокой, пока ЦБ не увидит замедление инфляции