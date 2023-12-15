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США приветствовали решение ЕС начать переговоры о приеме с Украиной - РИА Новости, 15.12.2023
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05:19 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/ssha-1915940025.html
США приветствовали решение ЕС начать переговоры о приеме с Украиной
США приветствовали решение ЕС начать переговоры о приеме с Украиной - РИА Новости, 15.12.2023
США приветствовали решение ЕС начать переговоры о приеме с Украиной
США приветствуют решение Евросоюза о начале переговоров о приеме Украины и Молдавии как исторический момент для Старого света, заявил официальный представитель... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T05:19
2023-12-15T05:19
в мире
сша
украина
молдавия
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. США приветствуют решение Евросоюза о начале переговоров о приеме Украины и Молдавии как исторический момент для Старого света, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Решения о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, предоставлении статуса кандидата в члены ЕС Грузии и начале переговоров о вступлении с Боснией и Герцеговиной, когда она будет соответствовать необходимым критериям, дают надежду и стимул этим странам и их народам на продолжение реформ", - сказано в заявлении. "Это исторический момент для Европы и трансатлантического партнерства", - добавил Миллер. Он заверил, что США всецело поддерживают процесс расширения ЕС и намерены помогать странам-кандидатам в реализации "критически значимых" реформ.
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в мире, сша, украина, молдавия, евросоюз
В мире, США, Украина, Молдавия, Евросоюз
США приветствовали решение ЕС начать переговоры о приеме с Украиной

США приветствовали решение ЕС начать переговоры о приеме с Украиной и Молдавией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. США приветствуют решение Евросоюза о начале переговоров о приеме Украины и Молдавии как исторический момент для Старого света, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"Решения о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, предоставлении статуса кандидата в члены ЕС Грузии и начале переговоров о вступлении с Боснией и Герцеговиной, когда она будет соответствовать необходимым критериям, дают надежду и стимул этим странам и их народам на продолжение реформ", - сказано в заявлении.
"Это исторический момент для Европы и трансатлантического партнерства", - добавил Миллер.
Он заверил, что США всецело поддерживают процесс расширения ЕС и намерены помогать странам-кандидатам в реализации "критически значимых" реформ.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Лидеры ЕС не установили сроки начала переговоров с Украиной и Молдавией
00:15
 
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