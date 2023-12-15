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США захотели от КНР большей ясности в экономической и финансовой политике - РИА Новости, 15.12.2023
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05:05 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/ssha-1915939081.html
США захотели от КНР большей ясности в экономической и финансовой политике
США захотели от КНР большей ясности в экономической и финансовой политике - РИА Новости, 15.12.2023
США захотели от КНР большей ясности в экономической и финансовой политике
США будут добиваться от Китая транспарентности в экономической и финансовой политике, осознавая, что принимаемые в Пекине решения имеют далекоидущие... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T05:05
2023-12-15T05:05
в мире
китай
сша
джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. США будут добиваться от Китая транспарентности в экономической и финансовой политике, осознавая, что принимаемые в Пекине решения имеют далекоидущие последствия, сказала американский министр финансов Джанет Йеллен. Выступая на ужине в честь 50-летия Американо-китайского делового совета, она заявила, что Вашингтону "критически важно" знать, как собирается Китай решать проблемы с долговыми обязательствами региональных властей и реагировать на вызовы на рынке недвижимости. "В следующем году мы продолжим добиваться ясности по поводу экономической политики... чтобы принимать собственные решения, будучи лучше информированными. Пятьдесят лет назад, когда Китай составлял лишь 3% мировой экономики... китайская экономическая политика значила существенно меньше для остального мира. Сейчас, когда на ее долю приходится почти 20% мировой экономики... решения Китая в сфере экономической политики имеют далекоидущие последствия", - сказал Йеллен. Текст, заготовленный для выступления, разослала пресс-служба министерства финансов. Она повторила, что собирается повторно посетить Пекин, чтобы обсудить с местными коллегами "сложные предметы обеспокоенности", пообещала, что стороны будут находиться в регулярном контакте по линии недавно созданных рабочих групп, и высказалась за налаживание между финансовыми и экономическими властями механизмов экстренной связи, подобных тем, которые существуют в военной сфере. Йеллен призвала Китай снизить государственное вмешательство в промышленность и финансы, подчеркнув, что такая реформа отвечала бы интересам самого Пекина. "Слишком весомая роль предприятий с государственным участием может задушить рост, а избыточная роль силового аппарата – отпугнуть инвесторов", - сказала министр. Йеллен повторила, что США не стремятся к размежеванию с китайской экономикой, поскольку, по ее словам, это навредит обеим странам и будет иметь негативные глобальные последствия. "США будут строить здоровые экономические отношения с Китаем, которые отвечают интересам обеих сторон. Мы будем искать сотрудничества с Китаем по глобальным вызовам. И, поскольку наша национальная безопасность должна иметь высший приоритет, мы задействуем экономические инструменты, когда понадобится защитить интересы национальной безопасности нашей страны и отстаивать права человека", - сказала Йеллен.
https://ria.ru/20231213/luna-1915431030.html
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в мире, китай, сша, джанет йеллен
В мире, Китай, США, Джанет Йеллен
США захотели от КНР большей ясности в экономической и финансовой политике

Йеллен: США будут добиваться от Китая большей ясности в экономической политике

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. США будут добиваться от Китая транспарентности в экономической и финансовой политике, осознавая, что принимаемые в Пекине решения имеют далекоидущие последствия, сказала американский министр финансов Джанет Йеллен.
Выступая на ужине в честь 50-летия Американо-китайского делового совета, она заявила, что Вашингтону "критически важно" знать, как собирается Китай решать проблемы с долговыми обязательствами региональных властей и реагировать на вызовы на рынке недвижимости.
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"В следующем году мы продолжим добиваться ясности по поводу экономической политики... чтобы принимать собственные решения, будучи лучше информированными. Пятьдесят лет назад, когда Китай составлял лишь 3% мировой экономики... китайская экономическая политика значила существенно меньше для остального мира. Сейчас, когда на ее долю приходится почти 20% мировой экономики... решения Китая в сфере экономической политики имеют далекоидущие последствия", - сказал Йеллен.
Текст, заготовленный для выступления, разослала пресс-служба министерства финансов.
Она повторила, что собирается повторно посетить Пекин, чтобы обсудить с местными коллегами "сложные предметы обеспокоенности", пообещала, что стороны будут находиться в регулярном контакте по линии недавно созданных рабочих групп, и высказалась за налаживание между финансовыми и экономическими властями механизмов экстренной связи, подобных тем, которые существуют в военной сфере.
Йеллен призвала Китай снизить государственное вмешательство в промышленность и финансы, подчеркнув, что такая реформа отвечала бы интересам самого Пекина.
"Слишком весомая роль предприятий с государственным участием может задушить рост, а избыточная роль силового аппарата – отпугнуть инвесторов", - сказала министр.
Йеллен повторила, что США не стремятся к размежеванию с китайской экономикой, поскольку, по ее словам, это навредит обеим странам и будет иметь негативные глобальные последствия.
"США будут строить здоровые экономические отношения с Китаем, которые отвечают интересам обеих сторон. Мы будем искать сотрудничества с Китаем по глобальным вызовам. И, поскольку наша национальная безопасность должна иметь высший приоритет, мы задействуем экономические инструменты, когда понадобится защитить интересы национальной безопасности нашей страны и отстаивать права человека", - сказала Йеллен.
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В миреКитайСШАДжанет Йеллен
 
 
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