https://ria.ru/20231215/srok-1916091269.html
Жительнице Нижнего Новгорода дали срок за убийство подростка
Жительнице Нижнего Новгорода дали срок за убийство подростка - РИА Новости, 15.12.2023
Жительнице Нижнего Новгорода дали срок за убийство подростка
Жительница Нижнего Новгорода осуждена на 9 лет 8 месяцев колонии общего режима за убийство подростка, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T18:12
2023-12-15T18:12
2023-12-15T18:12
происшествия
россия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода осуждена на 9 лет 8 месяцев колонии общего режима за убийство подростка, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что ночью 4 августа в квартире дома по улице Карла Маркса при распитии спиртных напитков в компании друзей произошел конфликт, в ходе которого подсудимая нанесла 16-летнему подростку ножевое ранение в спину. Потерпевший скончался на месте происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231215/arest-1916068857.html
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происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительнице Нижнего Новгорода дали срок за убийство подростка
Жительнице Нижнего Новгорода дали почти десять лет колонии за убийство подростка