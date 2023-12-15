https://ria.ru/20231215/srok-1916091269.html

Жительнице Нижнего Новгорода дали срок за убийство подростка

Жительнице Нижнего Новгорода дали срок за убийство подростка - РИА Новости, 15.12.2023

Жительнице Нижнего Новгорода дали срок за убийство подростка

Жительница Нижнего Новгорода осуждена на 9 лет 8 месяцев колонии общего режима за убийство подростка, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T18:12

2023-12-15T18:12

2023-12-15T18:12

происшествия

россия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода осуждена на 9 лет 8 месяцев колонии общего режима за убийство подростка, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что ночью 4 августа в квартире дома по улице Карла Маркса при распитии спиртных напитков в компании друзей произошел конфликт, в ходе которого подсудимая нанесла 16-летнему подростку ножевое ранение в спину. Потерпевший скончался на месте происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231215/arest-1916068857.html

россия

нижний новгород

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происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)