https://ria.ru/20231215/srok-1915945001.html
В Бурятии педофилу грозит пожизненный срок за надругательство над детьми
В Бурятии педофилу грозит пожизненный срок за надругательство над детьми - РИА Новости, 15.12.2023
В Бурятии педофилу грозит пожизненный срок за надругательство над детьми
Педофилу из Бурятии, ранее уже судимому за аналогичные преступления, грозит пожизненное заключение за надругательство над двумя девочками в автобусе, сообщает... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T07:37
2023-12-15T07:37
2023-12-15T07:37
происшествия
россия
улан-удэ
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148682_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_1fc9b2521ab495e1d5bfebe43d4bc166.jpg
УЛАН-УДЭ, 15 дек - РИА Новости. Педофилу из Бурятии, ранее уже судимому за аналогичные преступления, грозит пожизненное заключение за надругательство над двумя девочками в автобусе, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 5 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные лицом, имеющим судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего)… Мужчине может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении. Установлено, что утром 10 апреля 2023 года в городе Улан-Удэ в маршрутном автобусе обвиняемый совершил в отношении малолетней девочки насильственные действия сексуального характера. Через некоторое время в этом же автобусе он совершил аналогичное преступление в отношении еще одной девочки. Отмечается, что потерпевшие от испуга не стали просить помощи у окружающих и просто вышли на ближайших остановках. Благодаря изображениям с видеозаписей с камер, установленных в салоне автобуса, и поиску по базам данных, в том числе среди лиц, судимых за аналогичные преступления, удалось установить личность злоумышленника. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20231202/pokhischenie-1913344485.html
россия
улан-удэ
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_976fcab4315e954025b72f77ceb174f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, улан-удэ, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бурятии педофилу грозит пожизненный срок за надругательство над детьми
СК: в Бурятии педофилу грозит пожизненный срок за надругательство над детьми