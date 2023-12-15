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В Бурятии педофилу грозит пожизненный срок за надругательство над детьми - РИА Новости, 15.12.2023
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07:37 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/srok-1915945001.html
В Бурятии педофилу грозит пожизненный срок за надругательство над детьми
В Бурятии педофилу грозит пожизненный срок за надругательство над детьми - РИА Новости, 15.12.2023
В Бурятии педофилу грозит пожизненный срок за надругательство над детьми
Педофилу из Бурятии, ранее уже судимому за аналогичные преступления, грозит пожизненное заключение за надругательство над двумя девочками в автобусе, сообщает... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T07:37
2023-12-15T07:37
происшествия
россия
улан-удэ
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
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УЛАН-УДЭ, 15 дек - РИА Новости. Педофилу из Бурятии, ранее уже судимому за аналогичные преступления, грозит пожизненное заключение за надругательство над двумя девочками в автобусе, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 5 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные лицом, имеющим судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего)… Мужчине может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении. Установлено, что утром 10 апреля 2023 года в городе Улан-Удэ в маршрутном автобусе обвиняемый совершил в отношении малолетней девочки насильственные действия сексуального характера. Через некоторое время в этом же автобусе он совершил аналогичное преступление в отношении еще одной девочки. Отмечается, что потерпевшие от испуга не стали просить помощи у окружающих и просто вышли на ближайших остановках. Благодаря изображениям с видеозаписей с камер, установленных в салоне автобуса, и поиску по базам данных, в том числе среди лиц, судимых за аналогичные преступления, удалось установить личность злоумышленника. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20231202/pokhischenie-1913344485.html
россия
улан-удэ
республика бурятия
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происшествия, россия, улан-удэ, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бурятии педофилу грозит пожизненный срок за надругательство над детьми

СК: в Бурятии педофилу грозит пожизненный срок за надругательство над детьми

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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УЛАН-УДЭ, 15 дек - РИА Новости. Педофилу из Бурятии, ранее уже судимому за аналогичные преступления, грозит пожизненное заключение за надругательство над двумя девочками в автобусе, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
«
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 5 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные лицом, имеющим судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего)… Мужчине может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.
Установлено, что утром 10 апреля 2023 года в городе Улан-Удэ в маршрутном автобусе обвиняемый совершил в отношении малолетней девочки насильственные действия сексуального характера. Через некоторое время в этом же автобусе он совершил аналогичное преступление в отношении еще одной девочки. Отмечается, что потерпевшие от испуга не стали просить помощи у окружающих и просто вышли на ближайших остановках.
Благодаря изображениям с видеозаписей с камер, установленных в салоне автобуса, и поиску по базам данных, в том числе среди лиц, судимых за аналогичные преступления, удалось установить личность злоумышленника. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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ПроисшествияРоссияУлан-УдэРеспублика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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