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Путин рассказал о помощи фракций Госдумы в спецоперации - РИА Новости, 15.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:59 15.12.2023 (обновлено: 21:17 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/spetsoperatsiya-1916115731.html
Путин рассказал о помощи фракций Госдумы в спецоперации
Путин рассказал о помощи фракций Госдумы в спецоперации - РИА Новости, 15.12.2023
Путин рассказал о помощи фракций Госдумы в спецоперации
Думские фракции оказывают большую помощь СВО, своевременно и оперативно принимают все решения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:59
2023-12-15T21:17
специальная военная операция на украине
госдума рф
россия
владимир путин
политика
луганская народная республика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Думские фракции оказывают большую помощь СВО, своевременно и оперативно принимают все решения, заявил президент России Владимир Путин."Большую помощь вы оказываете фронту, нашим героям, которые сражаются… жителям Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - сказал он на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.Путин поблагодарил депутатов "за напряжённую законотворческую работу"."Многое было сделано, это особенно важно в такие переломные моменты истории, как сегодня, потому что нужно принимать взвешенные сбалансированные решения, но принимать довольно быстро, и это требует высокого уровня профессионализма и напряженности в работе", - сказал президент.Он отметил, что решения Госдумы создают условия для снабжения армии и флота "всем, чем нужно, особенно сегодня, в условиях проведения специальной военной операции".
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
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госдума рф, россия, владимир путин, политика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Россия, Владимир Путин, Политика, Луганская Народная Республика
Путин рассказал о помощи фракций Госдумы в спецоперации

Путин: фракции ГД оказывают большую помощь СВО, оперативно принимая решения

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы России
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Думские фракции оказывают большую помощь СВО, своевременно и оперативно принимают все решения, заявил президент России Владимир Путин.
"Большую помощь вы оказываете фронту, нашим героям, которые сражаются… жителям Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - сказал он на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.
Путин поблагодарил депутатов "за напряжённую законотворческую работу".
"Многое было сделано, это особенно важно в такие переломные моменты истории, как сегодня, потому что нужно принимать взвешенные сбалансированные решения, но принимать довольно быстро, и это требует высокого уровня профессионализма и напряженности в работе", - сказал президент.
Он отметил, что решения Госдумы создают условия для снабжения армии и флота "всем, чем нужно, особенно сегодня, в условиях проведения специальной военной операции".
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Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФРоссияВладимир ПутинПолитикаЛуганская Народная Республика
 
 
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