https://ria.ru/20231215/spetsoperatsiya-1916115731.html

Путин рассказал о помощи фракций Госдумы в спецоперации

Путин рассказал о помощи фракций Госдумы в спецоперации - РИА Новости, 15.12.2023

Путин рассказал о помощи фракций Госдумы в спецоперации

Думские фракции оказывают большую помощь СВО, своевременно и оперативно принимают все решения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T20:59

2023-12-15T20:59

2023-12-15T21:17

специальная военная операция на украине

госдума рф

россия

владимир путин

политика

луганская народная республика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Думские фракции оказывают большую помощь СВО, своевременно и оперативно принимают все решения, заявил президент России Владимир Путин."Большую помощь вы оказываете фронту, нашим героям, которые сражаются… жителям Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - сказал он на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.Путин поблагодарил депутатов "за напряжённую законотворческую работу"."Многое было сделано, это особенно важно в такие переломные моменты истории, как сегодня, потому что нужно принимать взвешенные сбалансированные решения, но принимать довольно быстро, и это требует высокого уровня профессионализма и напряженности в работе", - сказал президент.Он отметил, что решения Госдумы создают условия для снабжения армии и флота "всем, чем нужно, особенно сегодня, в условиях проведения специальной военной операции".

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

россия

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госдума рф, россия, владимир путин, политика, луганская народная республика