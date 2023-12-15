https://ria.ru/20231215/spetsoperatsiya-1916092885.html

Спецоперация, 15 декабря: за неделю взяли в плен 82 украинских военных

Спецоперация, 15 декабря: за неделю взяли в плен 82 украинских военных - РИА Новости, 15.12.2023

Спецоперация, 15 декабря: за неделю взяли в плен 82 украинских военных

О ходе спецоперации и сигналах Запада — в материале РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T18:21

2023-12-15T18:21

2023-12-15T19:26

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сергей лавров

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации и сигналах Запада — в материале РИА Новости.Пленные боевики ВСУКак сообщили в Минобороны, 82 украинских военнослужащих были захвачены и добровольно сдались в плен российским войскам за неделю.Уточняется, что только за прошедшие сутки 25 солдат ВСУ сложили оружие.ПВО сбила украинский вертолетРоссийские средства ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, заявили в Министерстве обороны.Кроме того, за неделю были перехвачены ракета "Точка-У", две ракеты С-200 и 119 дронов армии противника.Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 550 украинских военных самолетов, 258 вертолетов и 9696 беспилотников.Сигналы с Запада Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что руководитель одной из западных стран не раз посылал сигналы о необходимости встретиться и обсудить тему Украины и европейской безопасности. При этом его имени министр не назвал.По словам дипломата, если кто-то заинтересован в том, чтобы прекратить попытки выстраивать свою безопасность за счет безопасности других, ущемлять законные интересы России и русских, которые проживают во многих странах, то Москва всегда готова всерьез обсуждать эти вопросы.Замглавы района Белгородской области подорвался на минеЗаместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко и еще два человека подорвались на мине вместе. Один из них, водитель скотовоза, спас Бородаенко жизнь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, состояние чиновника пока оценивается как тяжелое. Ход спецоперации

https://ria.ru/20231215/zelenskiy-1915989038.html

https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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