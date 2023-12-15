https://ria.ru/20231215/spetsoperatsiya-1916092885.html
Спецоперация, 15 декабря: за неделю взяли в плен 82 украинских военных
Спецоперация, 15 декабря: за неделю взяли в плен 82 украинских военных - РИА Новости, 15.12.2023
Спецоперация, 15 декабря: за неделю взяли в плен 82 украинских военных
О ходе спецоперации и сигналах Запада — в материале РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T18:21
2023-12-15T18:21
2023-12-15T19:26
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879739439_0:110:3072:1837_1920x0_80_0_0_11682eef4702fb2f051a246ff8241696.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации и сигналах Запада — в материале РИА Новости.Пленные боевики ВСУКак сообщили в Минобороны, 82 украинских военнослужащих были захвачены и добровольно сдались в плен российским войскам за неделю.Уточняется, что только за прошедшие сутки 25 солдат ВСУ сложили оружие.ПВО сбила украинский вертолетРоссийские средства ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, заявили в Министерстве обороны.Кроме того, за неделю были перехвачены ракета "Точка-У", две ракеты С-200 и 119 дронов армии противника.Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 550 украинских военных самолетов, 258 вертолетов и 9696 беспилотников.Сигналы с Запада Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что руководитель одной из западных стран не раз посылал сигналы о необходимости встретиться и обсудить тему Украины и европейской безопасности. При этом его имени министр не назвал.По словам дипломата, если кто-то заинтересован в том, чтобы прекратить попытки выстраивать свою безопасность за счет безопасности других, ущемлять законные интересы России и русских, которые проживают во многих странах, то Москва всегда готова всерьез обсуждать эти вопросы.Замглавы района Белгородской области подорвался на минеЗаместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко и еще два человека подорвались на мине вместе. Один из них, водитель скотовоза, спас Бородаенко жизнь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, состояние чиновника пока оценивается как тяжелое. Ход спецоперации
https://ria.ru/20231215/zelenskiy-1915989038.html
https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879739439_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_cb3e8bc59d45592c0ee09022af9babfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, В мире, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вячеслав Гладков
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации и сигналах Запада — в материале РИА Новости.
Как сообщили в Минобороны, 82 украинских военнослужащих были захвачены и добровольно сдались в плен российским войскам за неделю.
Уточняется, что только за прошедшие сутки 25 солдат ВСУ сложили оружие.
В Германии рассказали о фатальных последствиях визита Зеленского в США
ПВО сбила украинский вертолет
Российские средства ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, заявили в Министерстве обороны.
Кроме того, за неделю были перехвачены ракета "Точка-У", две ракеты С-200 и 119 дронов армии противника.
Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 550 украинских военных самолетов, 258 вертолетов и 9696 беспилотников.
НАТО нашла железный аргумент для предательства союзников
Глава МИД России Сергей Лавров
заявил, что руководитель одной из западных стран не раз посылал сигналы о необходимости встретиться и обсудить тему Украины
и европейской безопасности. При этом его имени министр не назвал.
По словам дипломата, если кто-то заинтересован в том, чтобы прекратить попытки выстраивать свою безопасность за счет безопасности других, ущемлять законные интересы России и русских, которые проживают во многих странах, то Москва всегда готова всерьез обсуждать эти вопросы.
Замглавы района Белгородской области подорвался на мине
Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко и еще два человека подорвались на мине вместе.
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл
Один из них, водитель скотовоза, спас Бородаенко жизнь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
. По его словам, состояние чиновника пока оценивается как тяжелое.
- Украинские войска за неделю потеряли на разных направлениях около 4330 военнослужащих, 11 танков, в том числе один Leopard;
- На Купянском направлении российская армия улучшила положение по переднему краю и отразила 27 атак ВСУ;
- На Донецком направлении на отдельных участках улучшено положение по переднему краю, отражено 49 атак украинских военных;
- На Херсонском направлении пресечены все попытки противника высадиться на островах и левом берегу Днепра, ВСУ потеряли до 290 солдат, 17 лодок.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине