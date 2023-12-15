Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 15 декабря: за неделю взяли в плен 82 украинских военных - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 15.12.2023 (обновлено: 19:26 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/spetsoperatsiya-1916092885.html
Спецоперация, 15 декабря: за неделю взяли в плен 82 украинских военных
Спецоперация, 15 декабря: за неделю взяли в плен 82 украинских военных - РИА Новости, 15.12.2023
Спецоперация, 15 декабря: за неделю взяли в плен 82 украинских военных
О ходе спецоперации и сигналах Запада — в материале РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T18:21
2023-12-15T19:26
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879739439_0:110:3072:1837_1920x0_80_0_0_11682eef4702fb2f051a246ff8241696.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации и сигналах Запада — в материале РИА Новости.Пленные боевики ВСУКак сообщили в Минобороны, 82 украинских военнослужащих были захвачены и добровольно сдались в плен российским войскам за неделю.Уточняется, что только за прошедшие сутки 25 солдат ВСУ сложили оружие.ПВО сбила украинский вертолетРоссийские средства ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, заявили в Министерстве обороны.Кроме того, за неделю были перехвачены ракета "Точка-У", две ракеты С-200 и 119 дронов армии противника.Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 550 украинских военных самолетов, 258 вертолетов и 9696 беспилотников.Сигналы с Запада Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что руководитель одной из западных стран не раз посылал сигналы о необходимости встретиться и обсудить тему Украины и европейской безопасности. При этом его имени министр не назвал.По словам дипломата, если кто-то заинтересован в том, чтобы прекратить попытки выстраивать свою безопасность за счет безопасности других, ущемлять законные интересы России и русских, которые проживают во многих странах, то Москва всегда готова всерьез обсуждать эти вопросы.Замглавы района Белгородской области подорвался на минеЗаместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко и еще два человека подорвались на мине вместе. Один из них, водитель скотовоза, спас Бородаенко жизнь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, состояние чиновника пока оценивается как тяжелое. Ход спецоперации
https://ria.ru/20231215/zelenskiy-1915989038.html
https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879739439_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_cb3e8bc59d45592c0ee09022af9babfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгородская область, в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, В мире, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вячеслав Гладков
Спецоперация, 15 декабря: за неделю взяли в плен 82 украинских военных

МО РФ: 82 солдата ВСУ сдались в плен за неделю

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Украинский военнопленный . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации и сигналах Запада — в материале РИА Новости.

Пленные боевики ВСУ

Как сообщили в Минобороны, 82 украинских военнослужащих были захвачены и добровольно сдались в плен российским войскам за неделю.
Уточняется, что только за прошедшие сутки 25 солдат ВСУ сложили оружие.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В Германии рассказали о фатальных последствиях визита Зеленского в США
Вчера, 12:46

ПВО сбила украинский вертолет

Российские средства ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, заявили в Министерстве обороны.
Кроме того, за неделю были перехвачены ракета "Точка-У", две ракеты С-200 и 119 дронов армии противника.
Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 550 украинских военных самолетов, 258 вертолетов и 9696 беспилотников.
Флаги Евросоюза и блока НАТО в здании Европейского парламента в Брюссселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
НАТО нашла железный аргумент для предательства союзников
Вчера, 08:00

Сигналы с Запада

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что руководитель одной из западных стран не раз посылал сигналы о необходимости встретиться и обсудить тему Украины и европейской безопасности. При этом его имени министр не назвал.
По словам дипломата, если кто-то заинтересован в том, чтобы прекратить попытки выстраивать свою безопасность за счет безопасности других, ущемлять законные интересы России и русских, которые проживают во многих странах, то Москва всегда готова всерьез обсуждать эти вопросы.

Замглавы района Белгородской области подорвался на мине

Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко и еще два человека подорвались на мине вместе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл
14 декабря, 08:00
Один из них, водитель скотовоза, спас Бородаенко жизнь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, состояние чиновника пока оценивается как тяжелое.

Ход спецоперации

  • Украинские войска за неделю потеряли на разных направлениях около 4330 военнослужащих, 11 танков, в том числе один Leopard;
  • На Купянском направлении российская армия улучшила положение по переднему краю и отразила 27 атак ВСУ;
  • На Донецком направлении на отдельных участках улучшено положение по переднему краю, отражено 49 атак украинских военных;
  • На Херсонском направлении пресечены все попытки противника высадиться на островах и левом берегу Днепра, ВСУ потеряли до 290 солдат, 17 лодок.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВ миреУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала