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Путин похвалил медиков в зоне спецоперации за мужество и героизм
Путин похвалил медиков в зоне спецоперации за мужество и героизм - РИА Новости, 15.12.2023
Путин похвалил медиков в зоне спецоперации за мужество и героизм
Военные медики в зоне спецоперации и те, кто работает рядом с ними, проявляют чудеса героизма и мужества, демонстрируя высокий уровень профессионализма, заявил... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:39
2023-12-15T15:39
2023-12-15T15:39
специальная военная операция на украине
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владимир путин
ржд
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Военные медики в зоне спецоперации и те, кто работает рядом с ними, проявляют чудеса героизма и мужества, демонстрируя высокий уровень профессионализма, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас в сегодняшних условиях особенно в зоне специальной военной операции и военные медики и те, кто работает рядом с ними проявляют без всякого преувеличения, чудеса героизма и мужества и высокий уровень профессионализма", - сказал Путин в ходе телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО "РЖД". Он также обратился к медикам и поблагодарил их за работу в ковидный период.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, РЖД, Здоровье - Общество, Общество
Путин похвалил медиков в зоне спецоперации за мужество и героизм
Путин: военные медики в зоне СВО проявляют чудеса героизма и мужества