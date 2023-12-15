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Путин похвалил медиков в зоне спецоперации за мужество и героизм - РИА Новости, 15.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:39 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/spetsoperatsiya-1916052182.html
Путин похвалил медиков в зоне спецоперации за мужество и героизм
Путин похвалил медиков в зоне спецоперации за мужество и героизм - РИА Новости, 15.12.2023
Путин похвалил медиков в зоне спецоперации за мужество и героизм
Военные медики в зоне спецоперации и те, кто работает рядом с ними, проявляют чудеса героизма и мужества, демонстрируя высокий уровень профессионализма, заявил... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:39
2023-12-15T15:39
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
ржд
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Военные медики в зоне спецоперации и те, кто работает рядом с ними, проявляют чудеса героизма и мужества, демонстрируя высокий уровень профессионализма, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас в сегодняшних условиях особенно в зоне специальной военной операции и военные медики и те, кто работает рядом с ними проявляют без всякого преувеличения, чудеса героизма и мужества и высокий уровень профессионализма", - сказал Путин в ходе телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО "РЖД". Он также обратился к медикам и поблагодарил их за работу в ковидный период.
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россия, владимир путин, ржд, здоровье - общество, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, РЖД, Здоровье - Общество, Общество
Путин похвалил медиков в зоне спецоперации за мужество и героизм

Путин: военные медики в зоне СВО проявляют чудеса героизма и мужества

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО
Сотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Военные медики в зоне спецоперации и те, кто работает рядом с ними, проявляют чудеса героизма и мужества, демонстрируя высокий уровень профессионализма, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас в сегодняшних условиях особенно в зоне специальной военной операции и военные медики и те, кто работает рядом с ними проявляют без всякого преувеличения, чудеса героизма и мужества и высокий уровень профессионализма", - сказал Путин в ходе телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО "РЖД".
Он также обратился к медикам и поблагодарил их за работу в ковидный период.
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