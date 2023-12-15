https://ria.ru/20231215/spetsoperatsiya-1916052182.html

Путин похвалил медиков в зоне спецоперации за мужество и героизм

Путин похвалил медиков в зоне спецоперации за мужество и героизм - РИА Новости, 15.12.2023

Путин похвалил медиков в зоне спецоперации за мужество и героизм

Военные медики в зоне спецоперации и те, кто работает рядом с ними, проявляют чудеса героизма и мужества, демонстрируя высокий уровень профессионализма, заявил... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:39

2023-12-15T15:39

2023-12-15T15:39

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

ржд

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Военные медики в зоне спецоперации и те, кто работает рядом с ними, проявляют чудеса героизма и мужества, демонстрируя высокий уровень профессионализма, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас в сегодняшних условиях особенно в зоне специальной военной операции и военные медики и те, кто работает рядом с ними проявляют без всякого преувеличения, чудеса героизма и мужества и высокий уровень профессионализма", - сказал Путин в ходе телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО "РЖД". Он также обратился к медикам и поблагодарил их за работу в ковидный период.

https://ria.ru/20231215/zdravookhranenie-1916046593.html

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россия, владимир путин, ржд, здоровье - общество, общество