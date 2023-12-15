https://ria.ru/20231215/spetsoperatsiya-1916036623.html

Мишустин призвал предоставить равные условия всем участникам СВО

Мишустин призвал предоставить равные условия всем участникам СВО - РИА Новости, 15.12.2023

Мишустин призвал предоставить равные условия всем участникам СВО

Все участники спецоперации должны быть в одинаковых условиях, надо в краткие сроки подготовить изменения в законодательство, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:57

2023-12-15T14:57

2023-12-15T16:27

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

михаил мишустин

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_a3587379fbf0630c6cfa89c8586bd675.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Все участники спецоперации должны быть в одинаковых условиях, надо в краткие сроки подготовить изменения в законодательство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Предстоит подробнее проработать действующее регулирование, чтобы в полной мере обеспечить права и социальные гарантии для всех граждан, которые сейчас участвуют в специальной военной операции, включая добровольцев из ДНР и ЛНР, контрактников и мобилизованных", - сказал он на заседании кабмина в пятницу."Все они должны быть в одинаковых условиях. прошу взять такие вопросы на контроль и в самые короткие сроки подготовить корректировки в действующее законодательство", - добавил премьер.

https://ria.ru/20231215/zdravookhranenie-1916046593.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, михаил мишустин, донецкая народная республика