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Мишустин призвал предоставить равные условия всем участникам СВО
Мишустин призвал предоставить равные условия всем участникам СВО - РИА Новости, 15.12.2023
Мишустин призвал предоставить равные условия всем участникам СВО
Все участники спецоперации должны быть в одинаковых условиях, надо в краткие сроки подготовить изменения в законодательство, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:57
2023-12-15T14:57
2023-12-15T16:27
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Все участники спецоперации должны быть в одинаковых условиях, надо в краткие сроки подготовить изменения в законодательство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Предстоит подробнее проработать действующее регулирование, чтобы в полной мере обеспечить права и социальные гарантии для всех граждан, которые сейчас участвуют в специальной военной операции, включая добровольцев из ДНР и ЛНР, контрактников и мобилизованных", - сказал он на заседании кабмина в пятницу."Все они должны быть в одинаковых условиях. прошу взять такие вопросы на контроль и в самые короткие сроки подготовить корректировки в действующее законодательство", - добавил премьер.
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россия, луганская народная республика, михаил мишустин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Михаил Мишустин, Донецкая Народная Республика
Мишустин призвал предоставить равные условия всем участникам СВО
Мишустин призвал предоставить равные условия всем участникам СВО в краткие сроки