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Более 80 украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 15.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 15.12.2023 (обновлено: 15:19 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/spetsoperatsiya-1916034379.html
Более 80 украинских военных сдались в плен за неделю
Более 80 украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 15.12.2023
Более 80 украинских военных сдались в плен за неделю
Более 80 украинских солдат были захвачены и добровольно сдались в плен российским войскам за неделю, сообщается в сводке министерства обороны. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:52
2023-12-15T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Более 80 украинских солдат были захвачены и добровольно сдались в плен российским войскам за неделю, сообщается в сводке министерства обороны."В течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки 25 человек", — говорится в заявлении.Кроме того, в период с 9 по 15 декабря российские военные нанесли 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника.Отмечается, что они также поразили пункты размещения подразделений ВСУ, националистического формирования "Азов*" и "Иностранного легиона".Помимо этого, системы ПВО за сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, ракету "Точка-У", две ракеты С-200 и 119 дронов.Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила: * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231215/poteri-1915937487.html
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в мире, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Более 80 украинских военных сдались в плен за неделю

Минобороны: 82 военных ВСУ сдались в плен ВС России за неделю

© GENYA SAVILOVУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© GENYA SAVILOV
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Более 80 украинских солдат были захвачены и добровольно сдались в плен российским войскам за неделю, сообщается в сводке министерства обороны.
"В течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки 25 человек", — говорится в заявлении.
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Кроме того, в период с 9 по 15 декабря российские военные нанесли 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника.
Отмечается, что они также поразили пункты размещения подразделений ВСУ, националистического формирования "Азов*" и "Иностранного легиона".
Помимо этого, системы ПВО за сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, ракету "Точка-У", две ракеты С-200 и 119 дронов.
Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила:
  • 550 военных самолетов;
  • 258 вертолетов;
  • 9696 беспилотников;
  • 442 зенитных ракетных комплекса;
  • 14 078 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 7338 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 16 336 единиц специальной военной автомобильной техники.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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