https://ria.ru/20231215/spetsoperatsiya-1916034379.html

Более 80 украинских военных сдались в плен за неделю

Более 80 украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 15.12.2023

Более 80 украинских военных сдались в плен за неделю

Более 80 украинских солдат были захвачены и добровольно сдались в плен российским войскам за неделю, сообщается в сводке министерства обороны. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:52

2023-12-15T14:52

2023-12-15T15:19

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Более 80 украинских солдат были захвачены и добровольно сдались в плен российским войскам за неделю, сообщается в сводке министерства обороны."В течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки 25 человек", — говорится в заявлении.Кроме того, в период с 9 по 15 декабря российские военные нанесли 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника.Отмечается, что они также поразили пункты размещения подразделений ВСУ, националистического формирования "Азов*" и "Иностранного легиона".Помимо этого, системы ПВО за сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, ракету "Точка-У", две ракеты С-200 и 119 дронов.Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила: * Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231215/poteri-1915937487.html

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в мире, россия, безопасность, вооруженные силы украины