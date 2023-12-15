https://ria.ru/20231215/sotsseti-1916022678.html

В Великобритании могут запретить соцсети для детей младше 16 лет, пишут СМИ

В Великобритании могут запретить соцсети для детей младше 16 лет, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2023

В Великобритании могут запретить соцсети для детей младше 16 лет, пишут СМИ

Власти Великобритании рассматривают возможность введения запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет на фоне роста числа проблем с... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:09

2023-12-15T14:09

2023-12-15T14:09

в мире

великобритания

риши сунак

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Власти Великобритании рассматривают возможность введения запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет на фоне роста числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи, сообщила в пятницу газета Times. "(Премьер-министр) Риши Сунак рассматривает введение ограничений на использование детьми социальных сетей, поскольку министры обеспокоены ростом числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи. Запрет на использование всех соцсетей для лиц младше 16 лет является одним из рассматриваемых вариантов", - говорится в сообщении издания. Вместе с этим правительство также изучает внедрение технологий, которые будут осуществлять обязательную проверку даты рождения пользователя, и усиление родительского контроля, пишет Times. Отмечается, что разработка новых положений в отношении использования социальных сетей находится на ранней стадии, в настоящее время перед министрами стоит задача получше изучить связь между соцсетями и ухудшением ментального здоровья, сообщает газета. Введение подобного запрета превратит Британию в страну с одной из самых жестких позиций в отношении использования соцсетей детьми, говорится в статье. Каждый пятый человек в возрасте от 8 до 25 имеет вероятное психическое расстройство, при этом тенденция чаще наблюдается среди подростков, которые чаще пользуются социальными сетями, пишет Times.

https://ria.ru/20230202/sotsseti-1849399507.html

https://ria.ru/20211209/vremya-1762854600.html

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в мире, великобритания, риши сунак