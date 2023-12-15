https://ria.ru/20231215/sotsseti-1916022678.html
В Великобритании могут запретить соцсети для детей младше 16 лет, пишут СМИ
В Великобритании могут запретить соцсети для детей младше 16 лет, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2023
В Великобритании могут запретить соцсети для детей младше 16 лет, пишут СМИ
Власти Великобритании рассматривают возможность введения запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет на фоне роста числа проблем с... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:09
2023-12-15T14:09
2023-12-15T14:09
в мире
великобритания
риши сунак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/06/1507920665_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_5ee43c7eb2e6065bbecbf891fd2567f0.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Власти Великобритании рассматривают возможность введения запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет на фоне роста числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи, сообщила в пятницу газета Times. "(Премьер-министр) Риши Сунак рассматривает введение ограничений на использование детьми социальных сетей, поскольку министры обеспокоены ростом числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи. Запрет на использование всех соцсетей для лиц младше 16 лет является одним из рассматриваемых вариантов", - говорится в сообщении издания. Вместе с этим правительство также изучает внедрение технологий, которые будут осуществлять обязательную проверку даты рождения пользователя, и усиление родительского контроля, пишет Times. Отмечается, что разработка новых положений в отношении использования социальных сетей находится на ранней стадии, в настоящее время перед министрами стоит задача получше изучить связь между соцсетями и ухудшением ментального здоровья, сообщает газета. Введение подобного запрета превратит Британию в страну с одной из самых жестких позиций в отношении использования соцсетей детьми, говорится в статье. Каждый пятый человек в возрасте от 8 до 25 имеет вероятное психическое расстройство, при этом тенденция чаще наблюдается среди подростков, которые чаще пользуются социальными сетями, пишет Times.
https://ria.ru/20230202/sotsseti-1849399507.html
https://ria.ru/20211209/vremya-1762854600.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/06/1507920665_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_8f8f1ee82e5c84f2b4af2f16c3637010.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, риши сунак
В мире, Великобритания, Риши Сунак
В Великобритании могут запретить соцсети для детей младше 16 лет, пишут СМИ
The Times: в Британии рассматривают возможность запретить соцсети для детей
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Власти Великобритании рассматривают возможность введения запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет на фоне роста числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи, сообщила в пятницу газета Times
.
«
"(Премьер-министр) Риши Сунак рассматривает введение ограничений на использование детьми социальных сетей, поскольку министры обеспокоены ростом числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи. Запрет на использование всех соцсетей для лиц младше 16 лет является одним из рассматриваемых вариантов", - говорится в сообщении издания.
Вместе с этим правительство также изучает внедрение технологий, которые будут осуществлять обязательную проверку даты рождения пользователя, и усиление родительского контроля, пишет Times.
В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет
Отмечается, что разработка новых положений в отношении использования социальных сетей находится на ранней стадии, в настоящее время перед министрами стоит задача получше изучить связь между соцсетями и ухудшением ментального здоровья, сообщает газета.
Введение подобного запрета превратит Британию в страну с одной из самых жестких позиций в отношении использования соцсетей детьми, говорится в статье.
Каждый пятый человек в возрасте от 8 до 25 имеет вероятное психическое расстройство, при этом тенденция чаще наблюдается среди подростков, которые чаще пользуются социальными сетями, пишет Times.
В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми