Рейтинг@Mail.ru
В Великобритании могут запретить соцсети для детей младше 16 лет, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/sotsseti-1916022678.html
В Великобритании могут запретить соцсети для детей младше 16 лет, пишут СМИ
В Великобритании могут запретить соцсети для детей младше 16 лет, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2023
В Великобритании могут запретить соцсети для детей младше 16 лет, пишут СМИ
Власти Великобритании рассматривают возможность введения запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет на фоне роста числа проблем с... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:09
2023-12-15T14:09
в мире
великобритания
риши сунак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/06/1507920665_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_5ee43c7eb2e6065bbecbf891fd2567f0.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Власти Великобритании рассматривают возможность введения запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет на фоне роста числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи, сообщила в пятницу газета Times. "(Премьер-министр) Риши Сунак рассматривает введение ограничений на использование детьми социальных сетей, поскольку министры обеспокоены ростом числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи. Запрет на использование всех соцсетей для лиц младше 16 лет является одним из рассматриваемых вариантов", - говорится в сообщении издания. Вместе с этим правительство также изучает внедрение технологий, которые будут осуществлять обязательную проверку даты рождения пользователя, и усиление родительского контроля, пишет Times. Отмечается, что разработка новых положений в отношении использования социальных сетей находится на ранней стадии, в настоящее время перед министрами стоит задача получше изучить связь между соцсетями и ухудшением ментального здоровья, сообщает газета. Введение подобного запрета превратит Британию в страну с одной из самых жестких позиций в отношении использования соцсетей детьми, говорится в статье. Каждый пятый человек в возрасте от 8 до 25 имеет вероятное психическое расстройство, при этом тенденция чаще наблюдается среди подростков, которые чаще пользуются социальными сетями, пишет Times.
https://ria.ru/20230202/sotsseti-1849399507.html
https://ria.ru/20211209/vremya-1762854600.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/06/1507920665_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_8f8f1ee82e5c84f2b4af2f16c3637010.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, риши сунак
В мире, Великобритания, Риши Сунак
В Великобритании могут запретить соцсети для детей младше 16 лет, пишут СМИ

The Times: в Британии рассматривают возможность запретить соцсети для детей

© Depositphotos.com / ZaraMuzafarovaДети за компьютером
Дети за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Depositphotos.com / ZaraMuzafarova
Дети за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Власти Великобритании рассматривают возможность введения запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет на фоне роста числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи, сообщила в пятницу газета Times.
«
"(Премьер-министр) Риши Сунак рассматривает введение ограничений на использование детьми социальных сетей, поскольку министры обеспокоены ростом числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи. Запрет на использование всех соцсетей для лиц младше 16 лет является одним из рассматриваемых вариантов", - говорится в сообщении издания.
Вместе с этим правительство также изучает внедрение технологий, которые будут осуществлять обязательную проверку даты рождения пользователя, и усиление родительского контроля, пишет Times.
Девочка за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет
2 февраля, 23:59
Отмечается, что разработка новых положений в отношении использования социальных сетей находится на ранней стадии, в настоящее время перед министрами стоит задача получше изучить связь между соцсетями и ухудшением ментального здоровья, сообщает газета.
Введение подобного запрета превратит Британию в страну с одной из самых жестких позиций в отношении использования соцсетей детьми, говорится в статье.
Каждый пятый человек в возрасте от 8 до 25 имеет вероятное психическое расстройство, при этом тенденция чаще наблюдается среди подростков, которые чаще пользуются социальными сетями, пишет Times.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
9 декабря 2021, 00:26
 
В миреВеликобританияРиши Сунак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала