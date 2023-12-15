https://ria.ru/20231215/sotspodderzhka-1916028326.html
Свыше 105 млрд рублей выделят на соцподдержку в Подмосковье в 2024 году
Свыше 105 млрд рублей выделят на соцподдержку в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 15.12.2023
Свыше 105 млрд рублей выделят на соцподдержку в Подмосковье в 2024 году
В Московской области в 2024 году на меры социальной поддержки выделят 105,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:33
2023-12-15T14:33
2023-12-15T14:33
новости подмосковья
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людмила болатаева
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Московской области в 2024 году на меры социальной поддержки выделят 105,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. "В новом 2024 году на меры социальной поддержки предусмотрено 105,3 миллиарда рублей — это все льготы и выплаты, которые получают наши жители. Особое внимание мы уделяем семьям с детьми, детям-инвалидам, детям-сиротам. Для семей в Подмосковье действует семь федеральных и 17 региональных мер. К федеральным мерам мы относим материнский капитал, универсальное пособие для семей с низкими доходами, выплату на погашение ипотеки и прочее", – сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба. Она добавила, что всего в Московской области свыше 1,6 миллиона детей. Без внимания не оставляют и жителей, имеющих инвалидность, пенсионеров. Для данных категорий предусмотрены льготные путевки, компенсации ЖКУ, социальные карты, соцобслуживание и другие меры. "Сейчас многие меры доступны даже с мобильного устройства и оформляются в несколько кликов или даже проактивно, то есть беззаявительно. Мы сделали в этом году несколько комплексных услуг, что позволяет получить максимальную поддержку в раз. Мы исключаем из работы бумажную волокиту и продолжаем над этим активную работу", – пояснила Болатаева, которую цитирует пресс-служба.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Московской области в 2024 году на меры социальной поддержки выделят 105,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
«
"В новом 2024 году на меры социальной поддержки предусмотрено 105,3 миллиарда рублей — это все льготы и выплаты, которые получают наши жители. Особое внимание мы уделяем семьям с детьми, детям-инвалидам, детям-сиротам. Для семей в Подмосковье действует семь федеральных и 17 региональных мер. К федеральным мерам мы относим материнский капитал, универсальное пособие для семей с низкими доходами, выплату на погашение ипотеки и прочее", – сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева
, ее цитирует пресс-служба.
Она добавила, что всего в Московской области свыше 1,6 миллиона детей. Без внимания не оставляют и жителей, имеющих инвалидность, пенсионеров. Для данных категорий предусмотрены льготные путевки, компенсации ЖКУ, социальные карты, соцобслуживание и другие меры.
"Сейчас многие меры доступны даже с мобильного устройства и оформляются в несколько кликов или даже проактивно, то есть беззаявительно. Мы сделали в этом году несколько комплексных услуг, что позволяет получить максимальную поддержку в раз. Мы исключаем из работы бумажную волокиту и продолжаем над этим активную работу", – пояснила Болатаева, которую цитирует пресс-служба.
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