https://ria.ru/20231215/sotspodderzhka-1916028326.html

Свыше 105 млрд рублей выделят на соцподдержку в Подмосковье в 2024 году

Свыше 105 млрд рублей выделят на соцподдержку в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 15.12.2023

Свыше 105 млрд рублей выделят на соцподдержку в Подмосковье в 2024 году

В Московской области в 2024 году на меры социальной поддержки выделят 105,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:33

2023-12-15T14:33

2023-12-15T14:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769803139_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_e7d9e81d94d6999fdb9613b49f8f203e.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Московской области в 2024 году на меры социальной поддержки выделят 105,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. "В новом 2024 году на меры социальной поддержки предусмотрено 105,3 миллиарда рублей — это все льготы и выплаты, которые получают наши жители. Особое внимание мы уделяем семьям с детьми, детям-инвалидам, детям-сиротам. Для семей в Подмосковье действует семь федеральных и 17 региональных мер. К федеральным мерам мы относим материнский капитал, универсальное пособие для семей с низкими доходами, выплату на погашение ипотеки и прочее", – сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба. Она добавила, что всего в Московской области свыше 1,6 миллиона детей. Без внимания не оставляют и жителей, имеющих инвалидность, пенсионеров. Для данных категорий предусмотрены льготные путевки, компенсации ЖКУ, социальные карты, соцобслуживание и другие меры. "Сейчас многие меры доступны даже с мобильного устройства и оформляются в несколько кликов или даже проактивно, то есть беззаявительно. Мы сделали в этом году несколько комплексных услуг, что позволяет получить максимальную поддержку в раз. Мы исключаем из работы бумажную волокиту и продолжаем над этим активную работу", – пояснила Болатаева, которую цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20231215/zayavka-1915975606.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), людмила болатаева