https://ria.ru/20231215/sotrudnichestvo-1916091960.html
МИД России рассказал об отношениях с Арменией
МИД России рассказал об отношениях с Арменией - РИА Новости, 15.12.2023
МИД России рассказал об отношениях с Арменией
Союзнические связи Москвы и Еревана сегодня проходят испытания на прочность на фоне попыток Запада вбить клин в отношения между братскими народами, заявил глава РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T18:16
2023-12-15T18:16
2023-12-15T18:16
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сергей лавров
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Союзнические связи Москвы и Еревана сегодня проходят испытания на прочность на фоне попыток Запада вбить клин в отношения между братскими народами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его обращение к участникам первого общественного форума "Россия-Армения", проходящего в Москве в пятницу, зачитал заместитель главы дипведомства Михаил Галузин. "Сегодня союзнические связи Москвы и Еревана проходят испытания на прочность в свете попыток Запада вбить клин в отношения между нашими братскими народами. Тем ценнее данная инициатива, призванная создать условия для поиска объединительной повестки дня, а также стимулировать появление новых лидеров общественного мнения России и Армении", - указал министр. "Убежден, что в результате дискуссий будут выработаны практические рекомендации и налажены взаимополезные контакты", - подчеркнул Лавров. Восьмого сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены премьера Никола Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России". Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда 3 октября. Страна официально станет 124-м членом МУС с 1 февраля 2024 года. Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ.
https://ria.ru/20231215/armeniya-1916074989.html
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в мире, ереван, россия, москва, сергей лавров, вагаршак арутюнян
В мире, Ереван, Россия, Москва, Сергей Лавров, Вагаршак Арутюнян
МИД России рассказал об отношениях с Арменией
Лавров: отношения РФ с Арменией проходят испытания давлением Запада
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Союзнические связи Москвы и Еревана сегодня проходят испытания на прочность на фоне попыток Запада вбить клин в отношения между братскими народами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Его обращение к участникам первого общественного форума "Россия-Армения", проходящего в Москве в пятницу, зачитал заместитель главы дипведомства Михаил Галузин
.
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"Сегодня союзнические связи Москвы и Еревана проходят испытания на прочность в свете попыток Запада вбить клин в отношения между нашими братскими народами. Тем ценнее данная инициатива, призванная создать условия для поиска объединительной повестки дня, а также стимулировать появление новых лидеров общественного мнения России и Армении", - указал министр.
"Убежден, что в результате дискуссий будут выработаны практические рекомендации и налажены взаимополезные контакты", - подчеркнул Лавров.
Восьмого сентября посол Армении
в РФ Вагаршак Арутюнян
был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС
, поездку в Киев
жены премьера Никола Пашиняна
с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США
. Официальный представитель МИД России Мария Захарова
, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной
и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном
и Брюсселем
их враждебной политики по отношению к России".
Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда 3 октября. Страна официально станет 124-м членом МУС с 1 февраля 2024 года. Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ.
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