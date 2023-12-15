https://ria.ru/20231215/sotrudnichestvo-1916091960.html

МИД России рассказал об отношениях с Арменией

МИД России рассказал об отношениях с Арменией - РИА Новости, 15.12.2023

МИД России рассказал об отношениях с Арменией

Союзнические связи Москвы и Еревана сегодня проходят испытания на прочность на фоне попыток Запада вбить клин в отношения между братскими народами, заявил глава РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T18:16

2023-12-15T18:16

2023-12-15T18:16

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Союзнические связи Москвы и Еревана сегодня проходят испытания на прочность на фоне попыток Запада вбить клин в отношения между братскими народами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его обращение к участникам первого общественного форума "Россия-Армения", проходящего в Москве в пятницу, зачитал заместитель главы дипведомства Михаил Галузин. "Сегодня союзнические связи Москвы и Еревана проходят испытания на прочность в свете попыток Запада вбить клин в отношения между нашими братскими народами. Тем ценнее данная инициатива, призванная создать условия для поиска объединительной повестки дня, а также стимулировать появление новых лидеров общественного мнения России и Армении", - указал министр. "Убежден, что в результате дискуссий будут выработаны практические рекомендации и налажены взаимополезные контакты", - подчеркнул Лавров. Восьмого сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены премьера Никола Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России". Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда 3 октября. Страна официально станет 124-м членом МУС с 1 февраля 2024 года. Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ.

https://ria.ru/20231215/armeniya-1916074989.html

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в мире, ереван, россия, москва, сергей лавров, вагаршак арутюнян