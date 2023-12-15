https://ria.ru/20231215/sotrudnichestvo-1915940514.html
Си Цзиньпин заявил о потенциале укрепления торгового сотрудничества с США
Си Цзиньпин заявил о потенциале укрепления торгового сотрудничества с США - РИА Новости, 15.12.2023
Си Цзиньпин заявил о потенциале укрепления торгового сотрудничества с США
Китай и США обладают огромным потенциалом и многообещающими перспективами по укреплению торгово-экономического сотрудничества, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T05:51
2023-12-15T05:51
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ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Китай и США обладают огромным потенциалом и многообещающими перспективами по укреплению торгово-экономического сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Пятнадцатого декабря Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму по случаю 50-летия создания Американо-китайского делового совета. "Китай и США обладают огромным потенциалом, широким пространством и многообещающими перспективами для укрепления экономического и торгового сотрудничества", - говорится в телеграмме, текст которой распространило Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин отметил, что модернизация в китайском стиле открывает больше возможностей компаниям со всего мира, в том числе компаниям США. Глава КНР также подчеркнул, что Китай готов вместе с США в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества способствовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских отношений. Американо-китайский деловой совет был создан в 1973 году со штаб-квартирой в Вашингтоне. Это некоммерческая торговая организация, целью которой является содействие торговле между США и Китаем.
https://ria.ru/20231215/ssha-1915939081.html
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китай, сша, си цзиньпин
Си Цзиньпин заявил о потенциале укрепления торгового сотрудничества с США
Си Цзиньпин: КНР и США имеют потенциал по укреплению торгового сотрудничества
ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Китай и США обладают огромным потенциалом и многообещающими перспективами по укреплению торгово-экономического сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Пятнадцатого декабря Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму по случаю 50-летия создания Американо-китайского делового совета.
США захотели от КНР большей ясности в экономической и финансовой политике
"Китай и США обладают огромным потенциалом, широким пространством и многообещающими перспективами для укрепления экономического и торгового сотрудничества", - говорится в телеграмме, текст которой распространило Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин отметил, что модернизация в китайском стиле открывает больше возможностей компаниям со всего мира, в том числе компаниям США.
Глава КНР также подчеркнул, что Китай готов вместе с США в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества способствовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских отношений.
Американо-китайский деловой совет был создан в 1973 году со штаб-квартирой в Вашингтоне
. Это некоммерческая торговая организация, целью которой является содействие торговле между США и Китаем.
Китай потребовал от США прекратить вмешательство в его внутренние дела