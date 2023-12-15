https://ria.ru/20231215/sotrudnichestvo-1915940514.html

Си Цзиньпин заявил о потенциале укрепления торгового сотрудничества с США

Си Цзиньпин заявил о потенциале укрепления торгового сотрудничества с США - РИА Новости, 15.12.2023

Си Цзиньпин заявил о потенциале укрепления торгового сотрудничества с США

Китай и США обладают огромным потенциалом и многообещающими перспективами по укреплению торгово-экономического сотрудничества, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T05:51

2023-12-15T05:51

2023-12-15T05:51

китай

сша

си цзиньпин

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ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Китай и США обладают огромным потенциалом и многообещающими перспективами по укреплению торгово-экономического сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Пятнадцатого декабря Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму по случаю 50-летия создания Американо-китайского делового совета. "Китай и США обладают огромным потенциалом, широким пространством и многообещающими перспективами для укрепления экономического и торгового сотрудничества", - говорится в телеграмме, текст которой распространило Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин отметил, что модернизация в китайском стиле открывает больше возможностей компаниям со всего мира, в том числе компаниям США. Глава КНР также подчеркнул, что Китай готов вместе с США в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества способствовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских отношений. Американо-китайский деловой совет был создан в 1973 году со штаб-квартирой в Вашингтоне. Это некоммерческая торговая организация, целью которой является содействие торговле между США и Китаем.

https://ria.ru/20231215/ssha-1915939081.html

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китай

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китай, сша, си цзиньпин