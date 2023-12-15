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"Роскосмос" показал снимок циклона "Ваня"
"Роскосмос" показал снимок циклона "Ваня" - РИА Новости, 16.12.2023
"Роскосмос" показал снимок циклона "Ваня"
"Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале спутниковый снимок циклона "Ваня", спровоцировавшего сильный снегопад в Центральной России. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-15T19:14
2023-12-15T19:14
2023-12-16T01:59
балтийское море
роскосмос
общество
молдавия
евгений тишковец
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале спутниковый снимок циклона "Ваня", спровоцировавшего сильный снегопад в Центральной России."На спутниковом снимке "Метеора-М" — циклон "Ваня". Он несет рекордный снегопад в Центральную Россию", — говорится в сообщении.Циклон, согласно данным корпорации, образовался над территорией Молдавии, после чего ушел к Балтийскому морю, где соединился с атлантическим циклоном.В пятницу ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выпала пятая часть от нормы декабря, а в Подмосковье — до 33 процентов от всей климатической месячной нормы осадков. По его словам, циклон "Ваня" продолжает оказывать влияние на погоду в столице, а к началу выходных высота сугробов в городе достигнет полуметра.
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балтийское море, роскосмос, общество, молдавия, евгений тишковец, москва
Балтийское море, Роскосмос, Общество, Молдавия, Евгений Тишковец, Москва
"Роскосмос" показал снимок циклона "Ваня"
"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок циклона "Ваня"