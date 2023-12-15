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"Роскосмос" показал снимок циклона "Ваня" - РИА Новости, 16.12.2023
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19:14 15.12.2023 (обновлено: 01:59 16.12.2023)
https://ria.ru/20231215/snimok-1916102825.html
"Роскосмос" показал снимок циклона "Ваня"
"Роскосмос" показал снимок циклона "Ваня" - РИА Новости, 16.12.2023
"Роскосмос" показал снимок циклона "Ваня"
"Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале спутниковый снимок циклона "Ваня", спровоцировавшего сильный снегопад в Центральной России. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-15T19:14
2023-12-16T01:59
балтийское море
роскосмос
общество
молдавия
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале спутниковый снимок циклона "Ваня", спровоцировавшего сильный снегопад в Центральной России.&quot;На спутниковом снимке &quot;Метеора-М&quot; — циклон &quot;Ваня&quot;. Он несет рекордный снегопад в Центральную Россию&quot;, — говорится в сообщении.Циклон, согласно данным корпорации, образовался над территорией Молдавии, после чего ушел к Балтийскому морю, где соединился с атлантическим циклоном.В пятницу ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выпала пятая часть от нормы декабря, а в Подмосковье — до 33 процентов от всей климатической месячной нормы осадков. По его словам, циклон "Ваня" продолжает оказывать влияние на погоду в столице, а к началу выходных высота сугробов в городе достигнет полуметра.
https://ria.ru/20231215/taksi-1916037230.html
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балтийское море, роскосмос, общество, молдавия, евгений тишковец, москва
Балтийское море, Роскосмос, Общество, Молдавия, Евгений Тишковец, Москва
"Роскосмос" показал снимок циклона "Ваня"

"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок циклона "Ваня"

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"Циклон "Ваня" на спутниковом снимке "Метеора-М"
Циклон Ваня на спутниковом снимке Метеора-М - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"
Циклон "Ваня" на спутниковом снимке "Метеора-М"
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале спутниковый снимок циклона "Ваня", спровоцировавшего сильный снегопад в Центральной России.
«

"На спутниковом снимке "Метеора-М" — циклон "Ваня". Он несет рекордный снегопад в Центральную Россию", — говорится в сообщении.

Циклон, согласно данным корпорации, образовался над территорией Молдавии, после чего ушел к Балтийскому морю, где соединился с атлантическим циклоном.
В пятницу ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выпала пятая часть от нормы декабря, а в Подмосковье — до 33 процентов от всей климатической месячной нормы осадков. По его словам, циклон "Ваня" продолжает оказывать влияние на погоду в столице, а к началу выходных высота сугробов в городе достигнет полуметра.
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Балтийское мореРоскосмосОбществоМолдавияЕвгений ТишковецМосква
 
 
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