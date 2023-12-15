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Прирост снега в Москве составил более половины месячной нормы - РИА Новости, 15.12.2023
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14:58 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/sneg-1916037094.html
Прирост снега в Москве составил более половины месячной нормы
Прирост снега в Москве составил более половины месячной нормы - РИА Новости, 15.12.2023
Прирост снега в Москве составил более половины месячной нормы
Прирост снега с начала снегопада в Москве составил более 50% месячной нормы, в отдельных районах города сугробы с вечера четверга выросли на 18-23 сантиметра,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:58
2023-12-15T14:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
московское центральное кольцо (мцк)
снегопад в москве
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Прирост снега с начала снегопада в Москве составил более 50% месячной нормы, в отдельных районах города сугробы с вечера четверга выросли на 18-23 сантиметра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 50% месячной нормы составил прирост снега с начала снегопада. Прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города с вечера 14 декабря составил от 18 до 23 сантиметров. Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 21.00 14 декабря специалисты четыре раза провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Они приступят к очередному циклу работ в 15.00. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. Кроме того, повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. В течение светового дня специалисты проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", — добавили в сообщении.
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РИА Новости
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москва, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Московское центральное кольцо (МЦК), Снегопад в Москве
Прирост снега в Москве составил более половины месячной нормы

Прирост снега с вечера четверга в Москве составил более половины месячной нормы

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Уборка снега в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Прирост снега с начала снегопада в Москве составил более 50% месячной нормы, в отдельных районах города сугробы с вечера четверга выросли на 18-23 сантиметра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 50% месячной нормы составил прирост снега с начала снегопада. Прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города с вечера 14 декабря составил от 18 до 23 сантиметров. Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
Уборка снега в Москве
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.

Уборка снега в Москве

Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
1 из 8
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Такие значения в три раза превышают климатическую норму.

Уборка снега в Москве

Такие значения в три раза превышают климатическую норму.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
2 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Это соответствует январским показателям.

Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Это соответствует январским показателям.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 8
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.

Уборка снега в Москве

В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
4 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.

Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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5 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Работник коммунальной службы очищает крышу дома после снегопада в Москве

Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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6 из 8
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

Уборка снега в Москве

В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
7 из 8
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

Уборка снега в Москве

Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
8 из 8

Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
1 из 8

Такие значения в три раза превышают климатическую норму.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
2 из 8

Это соответствует январским показателям.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 8

В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
4 из 8

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
7 из 8

Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
8 из 8
Отмечается, что с 21.00 14 декабря специалисты четыре раза провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Они приступят к очередному циклу работ в 15.00. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
Кроме того, повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. В течение светового дня специалисты проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", — добавили в сообщении.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыМосковское центральное кольцо (МЦК)Снегопад в Москве
 
 
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