https://ria.ru/20231215/sneg-1916037094.html

Прирост снега в Москве составил более половины месячной нормы

Прирост снега в Москве составил более половины месячной нормы - РИА Новости, 15.12.2023

Прирост снега в Москве составил более половины месячной нормы

Прирост снега с начала снегопада в Москве составил более 50% месячной нормы, в отдельных районах города сугробы с вечера четверга выросли на 18-23 сантиметра,... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:58

2023-12-15T14:58

2023-12-15T14:58

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Прирост снега с начала снегопада в Москве составил более 50% месячной нормы, в отдельных районах города сугробы с вечера четверга выросли на 18-23 сантиметра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 50% месячной нормы составил прирост снега с начала снегопада. Прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города с вечера 14 декабря составил от 18 до 23 сантиметров. Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 21.00 14 декабря специалисты четыре раза провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Они приступят к очередному циклу работ в 15.00. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. Кроме того, повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. В течение светового дня специалисты проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", — добавили в сообщении.

https://ria.ru/20231215/pogoda-1915946615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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