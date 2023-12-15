https://ria.ru/20231215/slovakiya-1916100873.html

ЕС разрешил Словакии использовать российскую нефть, заявил премьер

ЕС разрешил Словакии использовать российскую нефть, заявил премьер - РИА Новости, 15.12.2023

ЕС разрешил Словакии использовать российскую нефть, заявил премьер

Исключение, позволяющее Словакии использовать российскую нефть, сохранено в новом пакете санкций Европейского союза против РФ, заявил в пятницу премьер-министр... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T19:09

2023-12-15T19:09

2023-12-15T19:43

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словакия

чехия

роберт фицо

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Исключение, позволяющее Словакии использовать российскую нефть, сохранено в новом пакете санкций Европейского союза против РФ, заявил в пятницу премьер-министр республики Роберт Фицо."Мы одобрили пакет (санкций - ред.), который содержит чрезвычайно важное исключение для нас, это исключение на использование российской нефти для производства", - сказал Фицо журналистам по итогам саммита лидеров стран-членов ЕС.Он добавил, что исключение будет действовать еще год. "Я дал проверить весь пакет (санкций - ред.), он прошел через министерства… Ведомства сказали, что не видят никакого (негативного - ред.) влияния на нашу экономику", - заявил словацкий премьер.В начале декабря глава МИД республики Юрай Бланар заявлял, что Словакия старается продлить на год исключение из санкционного списка Европейского союза российской нефти. Он отмечал, что отмена этого исключения серьезно бы повлияла на республику, создав инфляционное давление.В конце ноября спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини отметил необходимость продлить исключение из санкционного списка ЕС российской нефти. По его словам, отсутствие этого исключения могло бы повлечь дестабилизацию поставок нефтепродуктов во всем регионе. Пеллегрини сообщал, что нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft уже инвестировал в технологии, которые должны позволить перейти на использование другого вида нефти, но предприятию еще необходимо время.Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо, отвечая на вопрос о ситуации с временным исключением для Словакии из санкционного списка ЕС на поставки российских нефтепродуктов, которые пока остро необходимы для деятельности братиславского нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft, заявил, что Чехия готова поддержать эту просьбу его страны и что информация на сей счет из Еврокомиссии свидетельствует о возможности положительного решения.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915183705.html

https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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россия, словакия, чехия, роберт фицо, еврокомиссия, евросоюз