https://ria.ru/20231215/skoraya-1915976154.html

В Кировской области мужчина вызвал скорую и напал с ножом на водителя

В Кировской области мужчина вызвал скорую и напал с ножом на водителя - РИА Новости, 15.12.2023

В Кировской области мужчина вызвал скорую и напал с ножом на водителя

Подозреваемый в нанесении ножевого ранения водителю скорой помощи задержан в Кирово-Чепецке, сообщает МВД Кировской области в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T11:42

2023-12-15T11:42

2023-12-15T11:44

происшествия

кировская область

кирово-чепецк

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Подозреваемый в нанесении ножевого ранения водителю скорой помощи задержан в Кирово-Чепецке, сообщает МВД Кировской области в Telegram-канале. Инцидент произошел 14 декабря около 17 часов по мск на улице Луначарского. "В дежурную часть полиции поступило сообщение от бригады скорой помощи: водителю их автомашины нанесено ножевое ранение руки. Телесные повреждения причинил вызвавший скорую помощь мужчина, который по приезде медиков начал вести себя неадекватно и агрессивно. Прибывшие на место участковый уполномоченный полиции и наряд Росгвардии задержали подозреваемого, имевшего признаки психического расстройства", - говорится в сообщении. Сейчас мужчина помещен в специализированное лечебное учреждение. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20231211/napadenie-1915174523.html

кировская область

кирово-чепецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кировская область, кирово-чепецк