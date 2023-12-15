https://ria.ru/20231215/skoraya-1915976154.html
В Кировской области мужчина вызвал скорую и напал с ножом на водителя
В Кировской области мужчина вызвал скорую и напал с ножом на водителя - РИА Новости, 15.12.2023
В Кировской области мужчина вызвал скорую и напал с ножом на водителя
Подозреваемый в нанесении ножевого ранения водителю скорой помощи задержан в Кирово-Чепецке, сообщает МВД Кировской области в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:42
2023-12-15T11:42
2023-12-15T11:44
происшествия
кировская область
кирово-чепецк
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Подозреваемый в нанесении ножевого ранения водителю скорой помощи задержан в Кирово-Чепецке, сообщает МВД Кировской области в Telegram-канале. Инцидент произошел 14 декабря около 17 часов по мск на улице Луначарского. "В дежурную часть полиции поступило сообщение от бригады скорой помощи: водителю их автомашины нанесено ножевое ранение руки. Телесные повреждения причинил вызвавший скорую помощь мужчина, который по приезде медиков начал вести себя неадекватно и агрессивно. Прибывшие на место участковый уполномоченный полиции и наряд Росгвардии задержали подозреваемого, имевшего признаки психического расстройства", - говорится в сообщении. Сейчас мужчина помещен в специализированное лечебное учреждение. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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кировская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировская область, кирово-чепецк
Происшествия, Кировская область, Кирово-Чепецк
В Кировской области мужчина вызвал скорую и напал с ножом на водителя
Неадекватный мужчина в Кирово-Чепецке вызвал скорую и напал с ножом на водителя
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости.
Подозреваемый в нанесении ножевого ранения водителю скорой помощи задержан в Кирово-Чепецке, сообщает МВД Кировской области в Telegram-канале
.
Инцидент произошел 14 декабря около 17 часов по мск на улице Луначарского.
"В дежурную часть полиции поступило сообщение от бригады скорой помощи: водителю их автомашины нанесено ножевое ранение руки. Телесные повреждения причинил вызвавший скорую помощь мужчина, который по приезде медиков начал вести себя неадекватно и агрессивно. Прибывшие на место участковый уполномоченный полиции и наряд Росгвардии задержали подозреваемого, имевшего признаки психического расстройства", - говорится в сообщении.
Сейчас мужчина помещен в специализированное лечебное учреждение. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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