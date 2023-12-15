https://ria.ru/20231215/siriya-1916125878.html
Террористы за сутки шесть раз обстреляли идлибскую зону в Сирии
Террористы за сутки шесть раз обстреляли идлибскую зону в Сирии - РИА Новости, 15.12.2023
Террористы за сутки шесть раз обстреляли идлибскую зону в Сирии
Боевики террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* (обе запрещены в России) за сутки совершили шесть обстрелов в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T22:16
2023-12-15T22:16
2023-12-15T22:16
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Боевики террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* (обе запрещены в России) за сутки совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Алеппо – три обстрела, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – два обстрела", - говорится в сообщении. Кулить добавил, что так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии продолжает создавать опасные ситуации. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей F-15, парой штурмовиков А-10 "Thunderbolt" "коалиции".* Террористические группировки, запрещенные в России
https://ria.ru/20231128/boeviki-1912481064.html
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сирия, россия, в мире, алеппо
Сирия, Россия, В мире, Алеппо
Террористы за сутки шесть раз обстреляли идлибскую зону в Сирии
ЦПВС: террористы за сутки шесть раз обстреляли идлибскую зону в Сирии