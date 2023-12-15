Безумие. Обращение Шольца к Путину вызвало шок в Германии
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали обращение канцлера Германии Олафа Шольца к Путину во время выступления в бундестаге.
Выступая, немецкий политик заявил, что Путин сделал ставку на то, что международные сторонники Киева скоро уйдут - и нельзя сбрасывать со счетов опасность того, что этот расчет может сработать.
Выступая, немецкий политик заявил, что Путин сделал ставку на то, что международные сторонники Киева скоро уйдут - и нельзя сбрасывать со счетов опасность того, что этот расчет может сработать.
"И именно поэтому Германия жертвенно прыгает за "утопающим" и тонет вместе с ним. Отлично! Начните переговоры", — написал один из комментаторов.
"Шольц, вы должны представлять интересы немцев. Вы вкладываете десятки миллиардов налоговых денег в страну, которая уже проиграла!" — поддержал другой.
"Это просто безумие. Украина не была и не является нашей заботой", — отметил третий.
"Конфликт был проигрышным для Запада и Украины с самого начала", — поделился мнением еще один пользователь.
"Украина, очевидно, гораздо важнее для Шольца, чем его собственная страна", — заключили читатели.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
"Шольц, вы должны представлять интересы немцев. Вы вкладываете десятки миллиардов налоговых денег в страну, которая уже проиграла!" — поддержал другой.
"Это просто безумие. Украина не была и не является нашей заботой", — отметил третий.
"Конфликт был проигрышным для Запада и Украины с самого начала", — поделился мнением еще один пользователь.
"Украина, очевидно, гораздо важнее для Шольца, чем его собственная страна", — заключили читатели.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.