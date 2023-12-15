https://ria.ru/20231215/shkola-1915960361.html

На Кубани эвакуировали школу из-за задымления

На Кубани эвакуировали школу из-за задымления - РИА Новости, 15.12.2023

На Кубани эвакуировали школу из-за задымления

Задымление произошло в кабинете школы Ейского района Кубани, предварительно, причиной стало падение светильника, эвакуированы 1225 детей, сообщили в... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T10:21

2023-12-15T10:21

2023-12-15T10:21

происшествия

ейский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Задымление произошло в кабинете школы Ейского района Кубани, предварительно, причиной стало падение светильника, эвакуированы 1225 детей, сообщили в пресс-службе районной администрации. По данным властей, в пятницу в 8.00 в школе №14 сработала пожарная сигнализация. Очаг задымления был обнаружен на первом этаже в кабинете 105. "По предварительным данным, упал потолочный светильник. Дети были оперативно эвакуированы, вызвана пожарная служба и скорая помощь. Эвакуировано 1225 детей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231210/podzhog-1914906123.html

ейский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ейский район, краснодарский край