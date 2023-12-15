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На Кубани эвакуировали школу из-за задымления - РИА Новости, 15.12.2023
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10:21 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/shkola-1915960361.html
На Кубани эвакуировали школу из-за задымления
На Кубани эвакуировали школу из-за задымления - РИА Новости, 15.12.2023
На Кубани эвакуировали школу из-за задымления
Задымление произошло в кабинете школы Ейского района Кубани, предварительно, причиной стало падение светильника, эвакуированы 1225 детей, сообщили в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:21
2023-12-15T10:21
происшествия
ейский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Задымление произошло в кабинете школы Ейского района Кубани, предварительно, причиной стало падение светильника, эвакуированы 1225 детей, сообщили в пресс-службе районной администрации. По данным властей, в пятницу в 8.00 в школе №14 сработала пожарная сигнализация. Очаг задымления был обнаружен на первом этаже в кабинете 105. "По предварительным данным, упал потолочный светильник. Дети были оперативно эвакуированы, вызвана пожарная служба и скорая помощь. Эвакуировано 1225 детей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231210/podzhog-1914906123.html
ейский район
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происшествия, ейский район, краснодарский край
Происшествия, Ейский район, Краснодарский край
На Кубани эвакуировали школу из-за задымления

Задымление произошло в школе в Ейском районе Кубани, 1225 детей эвакуировали

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Задымление произошло в кабинете школы Ейского района Кубани, предварительно, причиной стало падение светильника, эвакуированы 1225 детей, сообщили в пресс-службе районной администрации.
По данным властей, в пятницу в 8.00 в школе №14 сработала пожарная сигнализация. Очаг задымления был обнаружен на первом этаже в кабинете 105.
"По предварительным данным, упал потолочный светильник. Дети были оперативно эвакуированы, вызвана пожарная служба и скорая помощь. Эвакуировано 1225 детей", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЕйский районКраснодарский край
 
 
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