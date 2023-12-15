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Клепиков: создание ОЭЗ в Шебекино поспособствует развитию экономики - РИА Новости, 15.12.2023
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Белгородская область
 
17:58 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/shebekino-1916086943.html
Клепиков: создание ОЭЗ в Шебекино поспособствует развитию экономики
Клепиков: создание ОЭЗ в Шебекино поспособствует развитию экономики - РИА Новости, 15.12.2023
Клепиков: создание ОЭЗ в Шебекино поспособствует развитию экономики
Создание в Шебекино особой экономической зоны позволит сохранить производства, поспособствует устойчивому развитию экономики и появлению новых рабочих мест,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:58
2023-12-15T17:58
белгородская область
шебекино
белгородская область
белгородская областная дума
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Создание в Шебекино особой экономической зоны позволит сохранить производства, поспособствует устойчивому развитию экономики и появлению новых рабочих мест, сообщил спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков в своем телеграм-канале. Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина к главе государства обратился директор завода из города Шебекино в Белгородской области с просьбой ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны. Путин поручил кабмину внести предложение в самое ближайшее время. По мнению Клепикова, Путин коснулся тем, которые актуальны для всех россиян: защита прав участников специальной военной операции и поддержка их семей, развитие новых регионов России, исполнение государством всех социальных обязательств, расширение льготной и продление семейной ипотеки, увеличение подъемных для земских врачей. "Для нас же особенно важно, что в прямом эфире президент четко обозначил позицию по восстановлению нашего приграничного Шебекино. Владимир Путин поддержал предложение о создании здесь особой экономической зоны. А это и сохранение производств, и устойчивое развитие экономики, и новые рабочие места", - подчеркнул Клепиков.
https://ria.ru/20231215/obyazatelstva-1916085660.html
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шебекино, белгородская область, белгородская областная дума
Белгородская область, Шебекино, Белгородская область, Белгородская областная Дума

Клепиков: создание ОЭЗ в Шебекино поспособствует развитию экономики

© Фото : пресс-служба областной думы Белгородской областиЮрий Клепиков
Юрий Клепиков - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : пресс-служба областной думы Белгородской области
Юрий Клепиков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Создание в Шебекино особой экономической зоны позволит сохранить производства, поспособствует устойчивому развитию экономики и появлению новых рабочих мест, сообщил спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков в своем телеграм-канале.
Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина к главе государства обратился директор завода из города Шебекино в Белгородской области с просьбой ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны. Путин поручил кабмину внести предложение в самое ближайшее время.
По мнению Клепикова, Путин коснулся тем, которые актуальны для всех россиян: защита прав участников специальной военной операции и поддержка их семей, развитие новых регионов России, исполнение государством всех социальных обязательств, расширение льготной и продление семейной ипотеки, увеличение подъемных для земских врачей.
«
"Для нас же особенно важно, что в прямом эфире президент четко обозначил позицию по восстановлению нашего приграничного Шебекино. Владимир Путин поддержал предложение о создании здесь особой экономической зоны. А это и сохранение производств, и устойчивое развитие экономики, и новые рабочие места", - подчеркнул Клепиков.
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Клепиков: социальные обязательства в Белгородской области будут сохранены
Вчера, 17:55
 
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