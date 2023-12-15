Клепиков: создание ОЭЗ в Шебекино поспособствует развитию экономики
© Фото : пресс-служба областной думы Белгородской областиЮрий Клепиков
© Фото : пресс-служба областной думы Белгородской области
Юрий Клепиков. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Создание в Шебекино особой экономической зоны позволит сохранить производства, поспособствует устойчивому развитию экономики и появлению новых рабочих мест, сообщил спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков в своем телеграм-канале.
Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина к главе государства обратился директор завода из города Шебекино в Белгородской области с просьбой ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны. Путин поручил кабмину внести предложение в самое ближайшее время.
По мнению Клепикова, Путин коснулся тем, которые актуальны для всех россиян: защита прав участников специальной военной операции и поддержка их семей, развитие новых регионов России, исполнение государством всех социальных обязательств, расширение льготной и продление семейной ипотеки, увеличение подъемных для земских врачей.
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"Для нас же особенно важно, что в прямом эфире президент четко обозначил позицию по восстановлению нашего приграничного Шебекино. Владимир Путин поддержал предложение о создании здесь особой экономической зоны. А это и сохранение производств, и устойчивое развитие экономики, и новые рабочие места", - подчеркнул Клепиков.