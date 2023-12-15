https://ria.ru/20231215/shabutdinov-1916003718.html

Защита обжаловала продление ареста Аязу Шабутдинову

Защита обжаловала продление ареста Аязу Шабутдинову - РИА Новости, 15.12.2023

Защита обжаловала продление ареста Аязу Шабутдинову

Защита блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова обжаловала продление ему ареста по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат Никита Апаликов. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:18

2023-12-15T13:18

2023-12-15T13:18

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Защита блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова обжаловала продление ему ареста по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат Никита Апаликов. "Я подал апелляцию на продление меры пресечения", - сказал он. По его словам, жалобу на продление ареста Шабутдинову также подала другой его адвокат Татьяна Пашкевич. Таганский суд Москвы 12 декабря удовлетворил ходатайство следствия и продлил Шабутдинову пребывание в СИЗО еще на два месяца - до 16 февраля. Адвокаты просили суд выпустить их подзащитного из СИЗО за залог в размере 50 миллионов рублей. На предыдущих двух заседаниях предложения были скромнее: 4 миллиона и 15 миллионов, причем первая цифра, как утверждал Апаликов, "равна сумме ущерба по делу", в котором первоначально было 8 потерпевших. По делу Шабутдинова потерпевшими признаны 15 человек, еще по более чем 25 заявлениям идет проверка, сообщал в суде следователь. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в розыск.

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происшествия, москва, россия, аяз шабутдинов