https://ria.ru/20231215/sanktsii-1916001182.html

Британия ввела санкции против Новикомбанка

Британия ввела санкции против Новикомбанка - РИА Новости, 15.12.2023

Британия ввела санкции против Новикомбанка

Великобритания ввела санкции в отношении Новикомбанка, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:10

2023-12-15T13:10

2023-12-15T14:12

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Великобритания ввела санкции в отношении Новикомбанка, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства."Следующая позиция была добавлена в единый санкционный список… акционерный коммерческих банк Новикомбанк", - сказано в документе.Отмечается, что теперь активы банка подлежат замораживанию, вводятся санкции на оказание трастовых услуг, а также устанавливается запрет на обслуживание корреспондентских счетов.Новикомбанк является опорным банком российской промышленности и госкорпорации "Ростех", находится под западными санкциями.

https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914471125.html

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великобритания, новикомбанк, в мире, экономика