https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915942861.html

СМИ: Австрия отказалась от мешающих принять 12-й пакет санкций возражений

СМИ: Австрия отказалась от мешающих принять 12-й пакет санкций возражений - РИА Новости, 15.12.2023

СМИ: Австрия отказалась от мешающих принять 12-й пакет санкций возражений

Австрия сняла технические возражения против 12-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T06:49

2023-12-15T06:49

2023-12-15T06:49

в мире

австрия

россия

вена

евросоюз

raiffeisen bank international

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Австрия сняла технические возражения против 12-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники. Ранее СМИ со ссылкой на европейские источники сообщали, что Австрия в настоящее время блокирует утверждение санкционного пакета и добивается исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского черного списка в обмен на поддержание страной новых санкций ЕС против России. Как пишет Politico, Вена приостановила процесс, поскольку хотела провести "внутренние проверки". Три европейских дипломата подтвердили изданию, что Австрия отозвала требования, которые мешали принять санкционный пакет. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины в марте 2023 года включило австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в свой черный список за продолжение работы банка в России.

https://ria.ru/20231215/vengriya-1915939402.html

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в мире, австрия, россия, вена, евросоюз, raiffeisen bank international, санкции в отношении россии