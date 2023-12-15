Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Австрия отказалась от мешающих принять 12-й пакет санкций возражений - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915942861.html
СМИ: Австрия отказалась от мешающих принять 12-й пакет санкций возражений
СМИ: Австрия отказалась от мешающих принять 12-й пакет санкций возражений - РИА Новости, 15.12.2023
СМИ: Австрия отказалась от мешающих принять 12-й пакет санкций возражений
Австрия сняла технические возражения против 12-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T06:49
2023-12-15T06:49
в мире
австрия
россия
вена
евросоюз
raiffeisen bank international
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766287509_0:96:3303:1953_1920x0_80_0_0_1bf60c945bc96392dc4baf98a4577d2c.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Австрия сняла технические возражения против 12-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники. Ранее СМИ со ссылкой на европейские источники сообщали, что Австрия в настоящее время блокирует утверждение санкционного пакета и добивается исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского черного списка в обмен на поддержание страной новых санкций ЕС против России. Как пишет Politico, Вена приостановила процесс, поскольку хотела провести "внутренние проверки". Три европейских дипломата подтвердили изданию, что Австрия отозвала требования, которые мешали принять санкционный пакет. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины в марте 2023 года включило австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в свой черный список за продолжение работы банка в России.
https://ria.ru/20231215/vengriya-1915939402.html
австрия
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766287509_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_1620dbf37429b29202d5cfab0acddefa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, россия, вена, евросоюз, raiffeisen bank international, санкции в отношении россии
В мире, Австрия, Россия, Вена, Евросоюз, Raiffeisen Bank International, Санкции в отношении России
СМИ: Австрия отказалась от мешающих принять 12-й пакет санкций возражений

Politico: Австрия отказалась от возражений, мешавших принять 12-й пакет санкций

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Австрии
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Австрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Австрия сняла технические возражения против 12-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.
Ранее СМИ со ссылкой на европейские источники сообщали, что Австрия в настоящее время блокирует утверждение санкционного пакета и добивается исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского черного списка в обмен на поддержание страной новых санкций ЕС против России.
Как пишет Politico, Вена приостановила процесс, поскольку хотела провести "внутренние проверки". Три европейских дипломата подтвердили изданию, что Австрия отозвала требования, которые мешали принять санкционный пакет.
Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины в марте 2023 года включило австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в свой черный список за продолжение работы банка в России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Венгрия вновь заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро
05:09
 
В миреАвстрияРоссияВенаЕвросоюзRaiffeisen Bank InternationalСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала