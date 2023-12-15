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В России почти в пять раз сократилась заболеваемость сальмонеллезом - РИА Новости, 15.12.2023
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16:16 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/salmonellez-1916062023.html
В России почти в пять раз сократилась заболеваемость сальмонеллезом
В России почти в пять раз сократилась заболеваемость сальмонеллезом - РИА Новости, 15.12.2023
В России почти в пять раз сократилась заболеваемость сальмонеллезом
Заболеваемость сальмонеллезом в России за последние 30 лет сократилась в 4,7 раза, при этом за 11 месяцев 2023 года в стране было зарегистрировано 36 крупных... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:16
2023-12-15T16:16
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Заболеваемость сальмонеллезом в России за последние 30 лет сократилась в 4,7 раза, при этом за 11 месяцев 2023 года в стране было зарегистрировано 36 крупных очагов заболевания, сообщила на сайте пресс-служба Роспотребнадзора. В пятницу состоялось заседании коллегии Роспотребнадзора, посвященное актуальным вопросам надзора и профилактики сальмонеллёза. "Многолетние наблюдения за распространением заболевания в нашей стране показали устойчивое снижение уровня данного заболеваемости – в 4,7 раза за 30 лет. Однако, несмотря на снижение заболеваемости, в том числе и групповой, наблюдается укрупнение очагов, растет количество пострадавших граждан, где особое беспокойство вызывают дети. Так, по предварительным данным, за 11 месяцев 2023 года зарегистрировано 36 крупных очагов сальмонеллеза", - говорится в сообщении. Сальмонеллёз является одной из самых распространенных зоонозных бактериальных инфекций, передающейся через продукты питания в большинстве своем через птицеводческую продукцию и является основной причиной групповой заболеваемости среди населения, пояснили в ведомстве. Наиболее высокие показатели заболеваемости, превышающие среднероссийские в 2-4 раза, наблюдаются в Греции, Словакии, Мальте и Венгрии, уточнили в Роспотребнадзоре. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании коллегии отметила, что в России необходимо принять комплексный план профилактики сальмонеллеза.
https://ria.ru/20230919/salmonellez-1897283520.html
https://ria.ru/20221012/zdorove-1823266882.html
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России почти в пять раз сократилась заболеваемость сальмонеллезом

Роспотребнадзор: заболеваемость сальмонеллезом в России сократилась в 4,7 раза

© Sangwei Lu, UC BerkeleyБактерия сальмонелла
Бактерия сальмонелла
© Sangwei Lu, UC Berkeley
Бактерия сальмонелла. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Заболеваемость сальмонеллезом в России за последние 30 лет сократилась в 4,7 раза, при этом за 11 месяцев 2023 года в стране было зарегистрировано 36 крупных очагов заболевания, сообщила на сайте пресс-служба Роспотребнадзора.
В пятницу состоялось заседании коллегии Роспотребнадзора, посвященное актуальным вопросам надзора и профилактики сальмонеллёза.
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"Многолетние наблюдения за распространением заболевания в нашей стране показали устойчивое снижение уровня данного заболеваемости – в 4,7 раза за 30 лет. Однако, несмотря на снижение заболеваемости, в том числе и групповой, наблюдается укрупнение очагов, растет количество пострадавших граждан, где особое беспокойство вызывают дети. Так, по предварительным данным, за 11 месяцев 2023 года зарегистрировано 36 крупных очагов сальмонеллеза", - говорится в сообщении.
Сальмонеллёз является одной из самых распространенных зоонозных бактериальных инфекций, передающейся через продукты питания в большинстве своем через птицеводческую продукцию и является основной причиной групповой заболеваемости среди населения, пояснили в ведомстве. Наиболее высокие показатели заболеваемости, превышающие среднероссийские в 2-4 раза, наблюдаются в Греции, Словакии, Мальте и Венгрии, уточнили в Роспотребнадзоре.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании коллегии отметила, что в России необходимо принять комплексный план профилактики сальмонеллеза.
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Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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