https://ria.ru/20231215/rudnik-1916035128.html
В Красноярском крае опрокинулась буровая машина, погиб человек
В Красноярском крае опрокинулась буровая машина, погиб человек - РИА Новости, 15.12.2023
В Красноярском крае опрокинулась буровая машина, погиб человек
На руднике "Комсомольский" на севере Красноярского края опрокинулась буровая машина, погиб человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:53
2023-12-15T14:53
2023-12-15T15:24
красноярский край
происшествия
норильский никель
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 15 дек – РИА Новости. На руднике "Комсомольский" на севере Красноярского края опрокинулась буровая машина, погиб человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "На горизонте 560 метров рудника "Комсомольский" буровая машина опрокинулась в камеру очистного пространства. В результате падения машинист получил травмы, несовместимые с жизнью", — сообщил собеседник агентства. В ведомстве отметили, что рудник работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20231202/plita-1913387608.html
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красноярский край, происшествия, норильский никель, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Красноярский край, Происшествия, Норильский никель, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае опрокинулась буровая машина, погиб человек
На руднике в Красноярском крае опрокинулась буровая машина, погиб человек