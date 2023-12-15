https://ria.ru/20231215/rudnik-1916035128.html

В Красноярском крае опрокинулась буровая машина, погиб человек

В Красноярском крае опрокинулась буровая машина, погиб человек - РИА Новости, 15.12.2023

В Красноярском крае опрокинулась буровая машина, погиб человек

На руднике "Комсомольский" на севере Красноярского края опрокинулась буровая машина, погиб человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:53

2023-12-15T14:53

2023-12-15T15:24

красноярский край

происшествия

норильский никель

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 15 дек – РИА Новости. На руднике "Комсомольский" на севере Красноярского края опрокинулась буровая машина, погиб человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "На горизонте 560 метров рудника "Комсомольский" буровая машина опрокинулась в камеру очистного пространства. В результате падения машинист получил травмы, несовместимые с жизнью", — сообщил собеседник агентства. В ведомстве отметили, что рудник работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20231202/plita-1913387608.html

красноярский край

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красноярский край, происшествия, норильский никель, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)