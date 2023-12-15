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Руденя поручил рассмотреть возможность восстановления ФОКа в Нелидово - РИА Новости, 15.12.2023
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Тверская область
 
15:40 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/rudenya-1916052332.html
Руденя поручил рассмотреть возможность восстановления ФОКа в Нелидово
Руденя поручил рассмотреть возможность восстановления ФОКа в Нелидово - РИА Новости, 15.12.2023
Руденя поручил рассмотреть возможность восстановления ФОКа в Нелидово
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил проработать вопрос возможности восстановления ФОКа в Нелидово, в котором под тяжестью снега обрушился купол,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:40
2023-12-15T15:40
тверская область
игорь руденя
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил проработать вопрос возможности восстановления ФОКа в Нелидово, в котором под тяжестью снега обрушился купол, сообщает пресс-служба регионального правительства. Данный ФОК является муниципальной собственностью. Пострадал один человек, ему оказана вся необходимая медицинская помощь. "О случившемся незамедлительно был проинформирован губернатор Игорь Руденя. Глава региона поручил министерству строительства региона и комитету по физической культуре и спорту обследовать на месте состояние объекта и доложить о возможности проведения восстановительных работ", - говорится в сообщении. Кроме того, Руденя поручил усилить контроль за своевременной очисткой от снега кровель учреждений культуры, спорта и других социально значимых объектов в регионе. По данным пресс-службы, данный ФОК был сдан в 2007 году. На его базе дислоцировалось футбольное отделение спортивной школы, где занимались 75 человек. В настоящее время юным футболистам предоставлено помещение спортивного зала спорткомплекса "Старт". Также в учреждении работали отделение настольного тенниса спортивной школы и секция большого тенниса Дома детского творчества. Они переведены в отдельно стоящий спортивный зал гимназии № 2 и спортивный зал школы №4, соответственно.
https://ria.ru/20231213/sukhogruzy-1915647218.html
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя

Руденя поручил рассмотреть возможность восстановления ФОКа в Нелидово

© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя . Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил проработать вопрос возможности восстановления ФОКа в Нелидово, в котором под тяжестью снега обрушился купол, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Данный ФОК является муниципальной собственностью. Пострадал один человек, ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
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"О случившемся незамедлительно был проинформирован губернатор Игорь Руденя. Глава региона поручил министерству строительства региона и комитету по физической культуре и спорту обследовать на месте состояние объекта и доложить о возможности проведения восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Кроме того, Руденя поручил усилить контроль за своевременной очисткой от снега кровель учреждений культуры, спорта и других социально значимых объектов в регионе.
По данным пресс-службы, данный ФОК был сдан в 2007 году. На его базе дислоцировалось футбольное отделение спортивной школы, где занимались 75 человек. В настоящее время юным футболистам предоставлено помещение спортивного зала спорткомплекса "Старт". Также в учреждении работали отделение настольного тенниса спортивной школы и секция большого тенниса Дома детского творчества. Они переведены в отдельно стоящий спортивный зал гимназии № 2 и спортивный зал школы №4, соответственно.
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Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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