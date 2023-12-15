https://ria.ru/20231215/rossiya-1916077942.html

СМИ: в США три года ищут пропавшую папку с разведданными о России

СМИ: в США три года ищут пропавшую папку с разведданными о России - РИА Новости, 15.12.2023

СМИ: в США три года ищут пропавшую папку с разведданными о России

Американские спецслужбы ищут папку с разведывательными материалами о России, пропавшую из Белого дома в конце президентства Дональда Трампа, передает телеканал... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:16

2023-12-15T17:16

2023-12-15T19:24

в мире

россия

сша

центральное разведывательное управление (цру)

дональд трамп

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Американские спецслужбы ищут папку с разведывательными материалами о России, пропавшую из Белого дома в конце президентства Дональда Трампа, передает телеканал CNN. По данным издания, это досье включало первичные разведданные о россиянах и российских агентах. Речь также идет об источниках и методах, на основании которых США решили, что Владимир Путин якобы пытался помочь Трампу выиграть выборы в 2016 году. Утверждается, что пропавшие документы настолько ценны и "потенциально взрывоопасны", что представители американского разведсообщества даже провели закрытый брифинг для лидеров профильного комитета сената, а ознакомиться с материалами смогли только законодатели с высшим допуском секретности в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли."За два с лишним года, которые прошли с тех пор, как Трамп покинул должность, пропавшие разведматериалы так, по-видимому, и не были найдены", — говорится в публикации CNN.Как уточнил телеканал, в последний раз эту папку видели в Белом доме, куда ее затребовал Трамп, чтобы обнародовать некоторые документы по "российскому вмешательству" в выборы. В заключительный день своей работы экс-президент рассекретил практически все досье, с которого было снято множество отцензурированных копий для рассылки республиканцам в конгрессе и журналистам правых взглядов, сообщается в статье."Годы спустя Министерство юстиции США так и не обнародовало всех документов, несмотря на решение Трампа", — сказано в материале. Папку в ее оригинальном виде не нашли и при обысках во флоридском поместье бывшего главы Белого дома Мар-а-Лаго, куда он, как заявило обвинение, вывез множество документов. По делу о перемещении секретной документации, сокрытии ее по истечении срока президентских полномочий, разглашении государственных тайн посторонним и попытках помешать следствию политику предъявили 40 обвинений, резюмировал телеканал.Москва не раз отрицала попытки вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах, а конспирологическую теорию о "сговоре" Трампа с Россией в конечном счете опровергли сами американские власти.

https://ria.ru/20231214/polsha-1915697824.html

https://ria.ru/20231213/zayavlenie-1915623769.html

https://ria.ru/20231203/tramp-1913417913.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), дональд трамп, владимир путин