https://ria.ru/20231215/rossiya-1916077942.html
СМИ: в США три года ищут пропавшую папку с разведданными о России
СМИ: в США три года ищут пропавшую папку с разведданными о России - РИА Новости, 15.12.2023
СМИ: в США три года ищут пропавшую папку с разведданными о России
Американские спецслужбы ищут папку с разведывательными материалами о России, пропавшую из Белого дома в конце президентства Дональда Трампа, передает телеканал... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:16
2023-12-15T17:16
2023-12-15T19:24
в мире
россия
сша
центральное разведывательное управление (цру)
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Американские спецслужбы ищут папку с разведывательными материалами о России, пропавшую из Белого дома в конце президентства Дональда Трампа, передает телеканал CNN. По данным издания, это досье включало первичные разведданные о россиянах и российских агентах. Речь также идет об источниках и методах, на основании которых США решили, что Владимир Путин якобы пытался помочь Трампу выиграть выборы в 2016 году. Утверждается, что пропавшие документы настолько ценны и "потенциально взрывоопасны", что представители американского разведсообщества даже провели закрытый брифинг для лидеров профильного комитета сената, а ознакомиться с материалами смогли только законодатели с высшим допуском секретности в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли."За два с лишним года, которые прошли с тех пор, как Трамп покинул должность, пропавшие разведматериалы так, по-видимому, и не были найдены", — говорится в публикации CNN.Как уточнил телеканал, в последний раз эту папку видели в Белом доме, куда ее затребовал Трамп, чтобы обнародовать некоторые документы по "российскому вмешательству" в выборы. В заключительный день своей работы экс-президент рассекретил практически все досье, с которого было снято множество отцензурированных копий для рассылки республиканцам в конгрессе и журналистам правых взглядов, сообщается в статье."Годы спустя Министерство юстиции США так и не обнародовало всех документов, несмотря на решение Трампа", — сказано в материале. Папку в ее оригинальном виде не нашли и при обысках во флоридском поместье бывшего главы Белого дома Мар-а-Лаго, куда он, как заявило обвинение, вывез множество документов. По делу о перемещении секретной документации, сокрытии ее по истечении срока президентских полномочий, разглашении государственных тайн посторонним и попытках помешать следствию политику предъявили 40 обвинений, резюмировал телеканал.Москва не раз отрицала попытки вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах, а конспирологическую теорию о "сговоре" Трампа с Россией в конечном счете опровергли сами американские власти.
https://ria.ru/20231214/polsha-1915697824.html
https://ria.ru/20231213/zayavlenie-1915623769.html
https://ria.ru/20231203/tramp-1913417913.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Дональд Трамп, Владимир Путин
СМИ: в США три года ищут пропавшую папку с разведданными о России
CNN: в США ищут пропавшую при Трампе папку с разведданными о России
ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости.
Американские спецслужбы ищут папку с разведывательными материалами о России, пропавшую из Белого дома в конце президентства Дональда Трампа, передает телеканал CNN
.
По данным издания, это досье включало первичные разведданные о россиянах и российских агентах. Речь также идет об источниках и методах, на основании которых США решили, что Владимир Путин
якобы пытался помочь Трампу выиграть выборы в 2016 году.
"Вынудим Россию": в США назвали конечную точку конфликта на Украине
Утверждается, что пропавшие документы настолько ценны и "потенциально взрывоопасны", что представители американского разведсообщества даже провели закрытый брифинг для лидеров профильного комитета сената, а ознакомиться с материалами смогли только законодатели с высшим допуском секретности в штаб-квартире ЦРУ
в Лэнгли.
"За два с лишним года, которые прошли с тех пор, как Трамп покинул должность, пропавшие разведматериалы так, по-видимому, и не были найдены", — говорится в публикации CNN.
Как уточнил телеканал, в последний раз эту папку видели в Белом доме, куда ее затребовал Трамп, чтобы обнародовать некоторые документы по "российскому вмешательству" в выборы. В заключительный день своей работы экс-президент рассекретил практически все досье, с которого было снято множество отцензурированных копий для рассылки республиканцам в конгрессе и журналистам правых взглядов, сообщается в статье.
"Могут только русские". В США сделали неожиданное заявление о России
"Годы спустя Министерство юстиции США так и не обнародовало всех документов, несмотря на решение Трампа", — сказано в материале.
Папку в ее оригинальном виде не нашли и при обысках во флоридском поместье бывшего главы Белого дома Мар-а-Лаго, куда он, как заявило обвинение, вывез множество документов. По делу о перемещении секретной документации, сокрытии ее по истечении срока президентских полномочий, разглашении государственных тайн посторонним и попытках помешать следствию политику предъявили 40 обвинений, резюмировал телеканал.
Москва не раз отрицала попытки вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах, а конспирологическую теорию о "сговоре" Трампа с Россией в конечном счете опровергли сами американские власти.
Трамп заявил о "крестовом походе" против Байдена