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Дело о хищении 179 миллионов рублей у дочки "Роснано" направили в суд

Дело о хищении 179 миллионов рублей у дочки "Роснано" направили в суд - РИА Новости, 15.12.2023

Дело о хищении 179 миллионов рублей у дочки "Роснано" направили в суд

Уголовное дело в отношении бывшего инвестиционного директора "Роснано" Наиля Губаева о хищении 179 миллионов рублей направлено в суд, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:26

2023-12-15T12:26

2023-12-15T12:26

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего инвестиционного директора "Роснано" Наиля Губаева о хищении 179 миллионов рублей направлено в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инвестиционного директора ООО "Управляющая компания "РОСНАНО" Наиля Губаева. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения и в особо крупном размере)", - говорится в релизе. По версии следствия, в 2021 году Губаеву стало известно о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Швейцарии. Суд взыскал с испанской компании "ТалесЭспана ДжиЭрПи, с.а.у." 179 миллионов рублей в пользу АО "ЭЛВИС-НеоТек", находящегося в управлении "Роснано". Деньги были взысканы за ранее поставленную продукцию. Однако Губаев сообщил представителям "ЭЛВИС-НеоТек", что суд отказался удовлетворять исковые требования, после чего в Москве "получил от представителя должника наличные в счет погашения долга" - и забрал их себе себе. Губаев арестован. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Ранее корпорация "Роснано" в своем отчете предупредила о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявила, что отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве.

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