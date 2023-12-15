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Дело о хищении 179 миллионов рублей у дочки "Роснано" направили в суд - РИА Новости, 15.12.2023
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12:26 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/rosnano-1915983908.html
Дело о хищении 179 миллионов рублей у дочки "Роснано" направили в суд
Дело о хищении 179 миллионов рублей у дочки "Роснано" направили в суд - РИА Новости, 15.12.2023
Дело о хищении 179 миллионов рублей у дочки "Роснано" направили в суд
Уголовное дело в отношении бывшего инвестиционного директора "Роснано" Наиля Губаева о хищении 179 миллионов рублей направлено в суд, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:26
2023-12-15T12:26
происшествия
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего инвестиционного директора "Роснано" Наиля Губаева о хищении 179 миллионов рублей направлено в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инвестиционного директора ООО "Управляющая компания "РОСНАНО" Наиля Губаева. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения и в особо крупном размере)", - говорится в релизе. По версии следствия, в 2021 году Губаеву стало известно о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Швейцарии. Суд взыскал с испанской компании "ТалесЭспана ДжиЭрПи, с.а.у." 179 миллионов рублей в пользу АО "ЭЛВИС-НеоТек", находящегося в управлении "Роснано". Деньги были взысканы за ранее поставленную продукцию. Однако Губаев сообщил представителям "ЭЛВИС-НеоТек", что суд отказался удовлетворять исковые требования, после чего в Москве "получил от представителя должника наличные в счет погашения долга" - и забрал их себе себе. Губаев арестован. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Ранее корпорация "Роснано" в своем отчете предупредила о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявила, что отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве.
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происшествия, россия, москва, швейцария, роснано
Происшествия, Россия, Москва, Швейцария, Роснано
Дело о хищении 179 миллионов рублей у дочки "Роснано" направили в суд

Генпрокуратура: дело о хищении 179 млн рублей у дочки "Роснано" направили в суд

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве
Вывеска компании Роснано на здании офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего инвестиционного директора "Роснано" Наиля Губаева о хищении 179 миллионов рублей направлено в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
«
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инвестиционного директора ООО "Управляющая компания "РОСНАНО" Наиля Губаева. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения и в особо крупном размере)", - говорится в релизе.
По версии следствия, в 2021 году Губаеву стало известно о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Швейцарии. Суд взыскал с испанской компании "ТалесЭспана ДжиЭрПи, с.а.у." 179 миллионов рублей в пользу АО "ЭЛВИС-НеоТек", находящегося в управлении "Роснано". Деньги были взысканы за ранее поставленную продукцию.
Однако Губаев сообщил представителям "ЭЛВИС-НеоТек", что суд отказался удовлетворять исковые требования, после чего в Москве "получил от представителя должника наличные в счет погашения долга" - и забрал их себе себе.
Губаев арестован. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Ранее корпорация "Роснано" в своем отчете предупредила о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявила, что отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве.
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