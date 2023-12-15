Дело о хищении 179 миллионов рублей у дочки "Роснано" направили в суд
Генпрокуратура: дело о хищении 179 млн рублей у дочки "Роснано" направили в суд
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве
Вывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего инвестиционного директора "Роснано" Наиля Губаева о хищении 179 миллионов рублей направлено в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
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"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инвестиционного директора ООО "Управляющая компания "РОСНАНО" Наиля Губаева. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения и в особо крупном размере)", - говорится в релизе.
По версии следствия, в 2021 году Губаеву стало известно о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Швейцарии. Суд взыскал с испанской компании "ТалесЭспана ДжиЭрПи, с.а.у." 179 миллионов рублей в пользу АО "ЭЛВИС-НеоТек", находящегося в управлении "Роснано". Деньги были взысканы за ранее поставленную продукцию.
Однако Губаев сообщил представителям "ЭЛВИС-НеоТек", что суд отказался удовлетворять исковые требования, после чего в Москве "получил от представителя должника наличные в счет погашения долга" - и забрал их себе себе.
Губаев арестован. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Ранее корпорация "Роснано" в своем отчете предупредила о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявила, что отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве.