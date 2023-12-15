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Бригада "скорой" на Сахалине приняла роды во время аварии - РИА Новости, 15.12.2023
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04:39 15.12.2023 (обновлено: 07:18 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/rody-1915937770.html
Бригада "скорой" на Сахалине приняла роды во время аварии
Бригада "скорой" на Сахалине приняла роды во время аварии - РИА Новости, 15.12.2023
Бригада "скорой" на Сахалине приняла роды во время аварии
Экипаж скорой помощи, ехавший в медучреждение, успешно принял роды у пациентки во время ДТП в центре Южно-Сахалинска, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T04:39
2023-12-15T07:18
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происшествия
сахалин
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 дек – РИА Новости. Экипаж скорой помощи, ехавший в медучреждение, успешно принял роды у пациентки во время ДТП в центре Южно-Сахалинска, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Сахалинской области."По вызову роженицы к ней прибыла бригада медиков скорой помощи. Автомобиль с проблесковыми маячками и звуковым сигналом направлялся в областной перинатальный центр, когда на перекрестке одна из машин не уступила дорогу, в результате случилось столкновение. Через несколько минут у женщины начались роды, фельдшеры Елена Шамрина и Маргарита Караваева сразу вызвали реанимобиль, а сами приступили к ведению родов, и через десять минут на свет появилась девочка. Направленный к месту аварии второй экипаж "скорой" доставил роженицу и новорожденную в медучреждение", - рассказали в пресс-службе минздрава. По информации пресс-службы, фельдшеры являются молодыми специалистами — стаж работы после окончания сахалинского медколледжа составляет чуть больше трех месяцев, что не помешало успешно справиться с профессиональной задачей.
https://ria.ru/20230525/kardiokhirurgi-1874114821.html
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происшествия, сахалин, южно-сахалинск, сахалинская область
Хорошие новости, Происшествия, Сахалин, Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бригада "скорой" на Сахалине приняла роды во время аварии

Бригада скорой помощи на Сахалине приняла роды во время ДТП

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 дек – РИА Новости. Экипаж скорой помощи, ехавший в медучреждение, успешно принял роды у пациентки во время ДТП в центре Южно-Сахалинска, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
«
"По вызову роженицы к ней прибыла бригада медиков скорой помощи. Автомобиль с проблесковыми маячками и звуковым сигналом направлялся в областной перинатальный центр, когда на перекрестке одна из машин не уступила дорогу, в результате случилось столкновение. Через несколько минут у женщины начались роды, фельдшеры Елена Шамрина и Маргарита Караваева сразу вызвали реанимобиль, а сами приступили к ведению родов, и через десять минут на свет появилась девочка. Направленный к месту аварии второй экипаж "скорой" доставил роженицу и новорожденную в медучреждение", - рассказали в пресс-службе минздрава.
Кардиохирурги Оренбургской областной клинической больницы им. В.И. Войнова спасли жизнь многодетной матери - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Оренбургские кардиохирурги спасли многодетную мать после родов
25 мая, 15:28
По информации пресс-службы, фельдшеры являются молодыми специалистами — стаж работы после окончания сахалинского медколледжа составляет чуть больше трех месяцев, что не помешало успешно справиться с профессиональной задачей.
 
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