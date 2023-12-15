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Бригада "скорой" на Сахалине приняла роды во время аварии
Бригада "скорой" на Сахалине приняла роды во время аварии - РИА Новости, 15.12.2023
Бригада "скорой" на Сахалине приняла роды во время аварии
Экипаж скорой помощи, ехавший в медучреждение, успешно принял роды у пациентки во время ДТП в центре Южно-Сахалинска, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T04:39
2023-12-15T04:39
2023-12-15T07:18
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 дек – РИА Новости. Экипаж скорой помощи, ехавший в медучреждение, успешно принял роды у пациентки во время ДТП в центре Южно-Сахалинска, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Сахалинской области."По вызову роженицы к ней прибыла бригада медиков скорой помощи. Автомобиль с проблесковыми маячками и звуковым сигналом направлялся в областной перинатальный центр, когда на перекрестке одна из машин не уступила дорогу, в результате случилось столкновение. Через несколько минут у женщины начались роды, фельдшеры Елена Шамрина и Маргарита Караваева сразу вызвали реанимобиль, а сами приступили к ведению родов, и через десять минут на свет появилась девочка. Направленный к месту аварии второй экипаж "скорой" доставил роженицу и новорожденную в медучреждение", - рассказали в пресс-службе минздрава. По информации пресс-службы, фельдшеры являются молодыми специалистами — стаж работы после окончания сахалинского медколледжа составляет чуть больше трех месяцев, что не помешало успешно справиться с профессиональной задачей.
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Бригада "скорой" на Сахалине приняла роды во время аварии
Бригада скорой помощи на Сахалине приняла роды во время ДТП