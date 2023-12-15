https://ria.ru/20231215/rody-1915937770.html

Бригада "скорой" на Сахалине приняла роды во время аварии

Бригада "скорой" на Сахалине приняла роды во время аварии - РИА Новости, 15.12.2023

Бригада "скорой" на Сахалине приняла роды во время аварии

Экипаж скорой помощи, ехавший в медучреждение, успешно принял роды у пациентки во время ДТП в центре Южно-Сахалинска, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T04:39

2023-12-15T04:39

2023-12-15T07:18

хорошие новости

происшествия

сахалин

южно-сахалинск

сахалинская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 дек – РИА Новости. Экипаж скорой помощи, ехавший в медучреждение, успешно принял роды у пациентки во время ДТП в центре Южно-Сахалинска, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Сахалинской области."По вызову роженицы к ней прибыла бригада медиков скорой помощи. Автомобиль с проблесковыми маячками и звуковым сигналом направлялся в областной перинатальный центр, когда на перекрестке одна из машин не уступила дорогу, в результате случилось столкновение. Через несколько минут у женщины начались роды, фельдшеры Елена Шамрина и Маргарита Караваева сразу вызвали реанимобиль, а сами приступили к ведению родов, и через десять минут на свет появилась девочка. Направленный к месту аварии второй экипаж "скорой" доставил роженицу и новорожденную в медучреждение", - рассказали в пресс-службе минздрава. По информации пресс-службы, фельдшеры являются молодыми специалистами — стаж работы после окончания сахалинского медколледжа составляет чуть больше трех месяцев, что не помешало успешно справиться с профессиональной задачей.

https://ria.ru/20230525/kardiokhirurgi-1874114821.html

сахалин

южно-сахалинск

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сахалин, южно-сахалинск, сахалинская область