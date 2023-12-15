https://ria.ru/20231215/robot-1916071387.html

Воробьев: робот Светлана в Подмосковье заменяет работу 300 операторов

Воробьев: робот Светлана в Подмосковье заменяет работу 300 операторов - РИА Новости, 15.12.2023

Воробьев: робот Светлана в Подмосковье заменяет работу 300 операторов

Робот Светлана, которого подключили для работы в Подмосковье, принимает по 25 тысяч звонков ежедневно, заменяя работу более 300 операторов - записывает... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:46

2023-12-15T16:46

2023-12-15T16:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916072674_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_711388ca7df6d18353abbe3a461b88a9.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Робот Светлана, которого подключили для работы в Подмосковье, принимает по 25 тысяч звонков ежедневно, заменяя работу более 300 операторов - записывает пациентов на прием к врачу или оформляет вызов доктора на дом, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева. "В Подмосковье мы успешно внедряем ИИ в самые разные сферы. Так, робот Светлана по телефону оформляет вызов врача на дом, записывает пациентов на приём. Она ежедневно принимает 25 тысяч звонков, заменяя труд более 300 операторов. В здраве (здравоохранении) ИИ также помогает читать медицинские снимки, заполнять медкарты", - передаются слова Воробьева в сообщении. Отмечается, что при заполнении медицинских карт используется голосовой ввод - искусственный интеллект распознает речь врача, преобразует её в текст и автоматически вносит данные в медпротокол. Время заполнения документации сокращается более чем в два раза. Кроме того, ИИ сам проверяет грузовики на наличие строительного мусора и электронного талона на его вывоз. По данным пресс-службы, за перемещением строительных отходов в Подмосковье следят порядка двух тысяч камер. Нейросеть, используя данные видеонаблюдения, распознает грузовые автомобили по их контурам, определяет потенциальные места сброса за счет анализа времени между фотографиями с различных камер, где машина появлялась с полным, а затем с пустым кузовом. Благодаря ей сумма выписанных штрафов почти достигла 100 миллионов рублей. "Искусственный интеллект применяется и во многих других сферах. Например, контролирует чистоту во дворах. В рамках проекта "Чистая территория" за порядком следят шесть тысяч видеокамер, подключенных к системе "Безопасный регион". Проверки проводятся два раза в сутки. Искусственный интеллект уже научился находить граффити, смёт, листовки, мусор, ямы, нерабочие фонари и другие нарушения", - добавили в сообщении.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), андрей воробьев