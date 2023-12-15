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Воробьев: робот Светлана в Подмосковье заменяет работу 300 операторов - РИА Новости, 15.12.2023
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Новости Подмосковья
 
16:46 15.12.2023 (обновлено: 16:54 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/robot-1916071387.html
Воробьев: робот Светлана в Подмосковье заменяет работу 300 операторов
Воробьев: робот Светлана в Подмосковье заменяет работу 300 операторов - РИА Новости, 15.12.2023
Воробьев: робот Светлана в Подмосковье заменяет работу 300 операторов
Робот Светлана, которого подключили для работы в Подмосковье, принимает по 25 тысяч звонков ежедневно, заменяя работу более 300 операторов - записывает... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:46
2023-12-15T16:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Робот Светлана, которого подключили для работы в Подмосковье, принимает по 25 тысяч звонков ежедневно, заменяя работу более 300 операторов - записывает пациентов на прием к врачу или оформляет вызов доктора на дом, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева. "В Подмосковье мы успешно внедряем ИИ в самые разные сферы. Так, робот Светлана по телефону оформляет вызов врача на дом, записывает пациентов на приём. Она ежедневно принимает 25 тысяч звонков, заменяя труд более 300 операторов. В здраве (здравоохранении) ИИ также помогает читать медицинские снимки, заполнять медкарты", - передаются слова Воробьева в сообщении. Отмечается, что при заполнении медицинских карт используется голосовой ввод - искусственный интеллект распознает речь врача, преобразует её в текст и автоматически вносит данные в медпротокол. Время заполнения документации сокращается более чем в два раза. Кроме того, ИИ сам проверяет грузовики на наличие строительного мусора и электронного талона на его вывоз. По данным пресс-службы, за перемещением строительных отходов в Подмосковье следят порядка двух тысяч камер. Нейросеть, используя данные видеонаблюдения, распознает грузовые автомобили по их контурам, определяет потенциальные места сброса за счет анализа времени между фотографиями с различных камер, где машина появлялась с полным, а затем с пустым кузовом. Благодаря ей сумма выписанных штрафов почти достигла 100 миллионов рублей. "Искусственный интеллект применяется и во многих других сферах. Например, контролирует чистоту во дворах. В рамках проекта "Чистая территория" за порядком следят шесть тысяч видеокамер, подключенных к системе "Безопасный регион". Проверки проводятся два раза в сутки. Искусственный интеллект уже научился находить граффити, смёт, листовки, мусор, ямы, нерабочие фонари и другие нарушения", - добавили в сообщении.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев: робот Светлана в Подмосковье заменяет работу 300 операторов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОператор колл-центра
Оператор колл-центра - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Оператор колл-центра . Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Робот Светлана, которого подключили для работы в Подмосковье, принимает по 25 тысяч звонков ежедневно, заменяя работу более 300 операторов - записывает пациентов на прием к врачу или оформляет вызов доктора на дом, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«
"В Подмосковье мы успешно внедряем ИИ в самые разные сферы. Так, робот Светлана по телефону оформляет вызов врача на дом, записывает пациентов на приём. Она ежедневно принимает 25 тысяч звонков, заменяя труд более 300 операторов. В здраве (здравоохранении) ИИ также помогает читать медицинские снимки, заполнять медкарты", - передаются слова Воробьева в сообщении.
Отмечается, что при заполнении медицинских карт используется голосовой ввод - искусственный интеллект распознает речь врача, преобразует её в текст и автоматически вносит данные в медпротокол. Время заполнения документации сокращается более чем в два раза.
Кроме того, ИИ сам проверяет грузовики на наличие строительного мусора и электронного талона на его вывоз. По данным пресс-службы, за перемещением строительных отходов в Подмосковье следят порядка двух тысяч камер. Нейросеть, используя данные видеонаблюдения, распознает грузовые автомобили по их контурам, определяет потенциальные места сброса за счет анализа времени между фотографиями с различных камер, где машина появлялась с полным, а затем с пустым кузовом. Благодаря ей сумма выписанных штрафов почти достигла 100 миллионов рублей.
"Искусственный интеллект применяется и во многих других сферах. Например, контролирует чистоту во дворах. В рамках проекта "Чистая территория" за порядком следят шесть тысяч видеокамер, подключенных к системе "Безопасный регион". Проверки проводятся два раза в сутки. Искусственный интеллект уже научился находить граффити, смёт, листовки, мусор, ямы, нерабочие фонари и другие нарушения", - добавили в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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