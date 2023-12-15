https://ria.ru/20231215/retsessiya-1916046337.html

ЦБ не ожидает рецессии в российской экономики в 2024 году

ЦБ не ожидает рецессии в российской экономики в 2024 году - РИА Новости, 15.12.2023

ЦБ не ожидает рецессии в российской экономики в 2024 году

Банк России не ожидает рецессии в экономике в следующем году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:22

2023-12-15T15:22

2023-12-15T15:35

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банк России не ожидает рецессии в экономике в следующем году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Мы не ожидаем рецессии в следующем году. Вы знаете, наш прогноз, хотя мы его будем в феврале уточнять, предполагает рост от 0,5% до 1,5%, поэтому очень важно своевременно принимать решения по охлаждению избыточного спроса и по снижению инфляции", - сказала она.По прогнозу ЦБ, экономика России вырастет в текущем году на 2,2-2,7%, в 2024 - на 0,5-1,5%.

https://ria.ru/20231207/ekonomika-1914376234.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика