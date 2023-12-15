https://ria.ru/20231215/registratsiya-1916022816.html
Тренировочная регистрация на рейс началась в закрытом аэропорту Краснодара
Тренировочная регистрация на рейс началась в закрытом аэропорту Краснодара - РИА Новости, 15.12.2023
Тренировочная регистрация на рейс началась в закрытом аэропорту Краснодара
Тренировочная регистрация на технический рейс в рамках комплексного тестирования началась в закрытом аэропорту Краснодара, самолет совершит вылет в аэропорт... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:09
2023-12-15T14:09
2023-12-15T14:09
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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Тренировочная регистрация на технический рейс в рамках комплексного тестирования началась в закрытом аэропорту Краснодара, самолет совершит вылет в аэропорт Минеральных Вод, сообщает корреспондент РИА Новости из здания аэропорта. На данный момент в международном аэропорту Краснодара происходит тестовая регистрация. В роли пассажиров выступают сотрудники аэропорта и студенты. "Пассажиры" проходят все части регистрации, состоящие из проверки документов и сдачи багажа. Как уточнили в пресс-службе, сегодня аэропорт примет три группы пассажиров. Согласно табло, расположенном в аэропорту Краснодара, тренировочная регистрация проходит на рейсы Москва/Шереметьево, Москва/Внуково и на рейс до аэропорта Минеральных Вод. В пятницу аэропорт Краснодара организует комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. Ранее сообщалось, что после выполнения технического рейса будет решен вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
https://ria.ru/20231214/aeroflot-1915771032.html
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краснодар, москва
Тренировочная регистрация на рейс началась в закрытом аэропорту Краснодара
Тренировочная регистрация на рейс началась в закрытом аэропорту Краснодара
КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Тренировочная регистрация на технический рейс в рамках комплексного тестирования началась в закрытом аэропорту Краснодара, самолет совершит вылет в аэропорт Минеральных Вод, сообщает корреспондент РИА Новости из здания аэропорта.
На данный момент в международном аэропорту Краснодара происходит тестовая регистрация. В роли пассажиров выступают сотрудники аэропорта и студенты. "Пассажиры" проходят все части регистрации, состоящие из проверки документов и сдачи багажа.
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Как уточнили в пресс-службе, сегодня аэропорт примет три группы пассажиров.
Согласно табло, расположенном в аэропорту Краснодара, тренировочная регистрация проходит на рейсы Москва
/Шереметьево
, Москва/Внуково и на рейс до аэропорта Минеральных Вод.
В пятницу аэропорт Краснодара организует комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что после выполнения технического рейса будет решен вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России
действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы
, Белгорода
, Брянска
, Воронежа
, Геленджика
, Краснодара, Курска
, Липецка
, Ростова-на-Дону
, Симферополя
и Элисты
.
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