https://ria.ru/20231215/registratsiya-1916022816.html

Тренировочная регистрация на рейс началась в закрытом аэропорту Краснодара

Тренировочная регистрация на рейс началась в закрытом аэропорту Краснодара - РИА Новости, 15.12.2023

Тренировочная регистрация на рейс началась в закрытом аэропорту Краснодара

Тренировочная регистрация на технический рейс в рамках комплексного тестирования началась в закрытом аэропорту Краснодара, самолет совершит вылет в аэропорт... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:09

2023-12-15T14:09

2023-12-15T14:09

краснодар

москва

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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Тренировочная регистрация на технический рейс в рамках комплексного тестирования началась в закрытом аэропорту Краснодара, самолет совершит вылет в аэропорт Минеральных Вод, сообщает корреспондент РИА Новости из здания аэропорта. На данный момент в международном аэропорту Краснодара происходит тестовая регистрация. В роли пассажиров выступают сотрудники аэропорта и студенты. "Пассажиры" проходят все части регистрации, состоящие из проверки документов и сдачи багажа. Как уточнили в пресс-службе, сегодня аэропорт примет три группы пассажиров. Согласно табло, расположенном в аэропорту Краснодара, тренировочная регистрация проходит на рейсы Москва/Шереметьево, Москва/Внуково и на рейс до аэропорта Минеральных Вод. В пятницу аэропорт Краснодара организует комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. Ранее сообщалось, что после выполнения технического рейса будет решен вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://ria.ru/20231214/aeroflot-1915771032.html

https://ria.ru/20231211/aeroflot-1915132972.html

краснодар

москва

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краснодар, москва