https://ria.ru/20231215/reabilitatsiya-1916081157.html

Крым готов стать площадкой для реабилитации участников СВО, заявил Аксенов

Крым готов стать площадкой для реабилитации участников СВО, заявил Аксенов - РИА Новости, 15.12.2023

Крым готов стать площадкой для реабилитации участников СВО, заявил Аксенов

Крым готов стать местом для реабилитации участников специальной военной операции, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:36

2023-12-15T17:36

2023-12-15T17:36

специальная военная операция на украине

общество

сергей аксенов (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914473475_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_fed9c69cfe5ca7e4856d7208c04df029.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Крым готов стать местом для реабилитации участников специальной военной операции, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "После нашей сто процентов победы в СВО будет необходимость реабилитации воинов, которые получили ранения, и Крым как раз таки имеет специализации и возможности. Есть учреждения, которые занимаются реабилитацией по самым тяжелым причем направлениям", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20231214/punkty-1915766965.html

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2023

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общество, сергей аксенов (политик)