Рейтинг@Mail.ru
Крым готов стать площадкой для реабилитации участников СВО, заявил Аксенов - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/reabilitatsiya-1916081157.html
Крым готов стать площадкой для реабилитации участников СВО, заявил Аксенов
Крым готов стать площадкой для реабилитации участников СВО, заявил Аксенов - РИА Новости, 15.12.2023
Крым готов стать площадкой для реабилитации участников СВО, заявил Аксенов
Крым готов стать местом для реабилитации участников специальной военной операции, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:36
2023-12-15T17:36
специальная военная операция на украине
общество
сергей аксенов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914473475_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_fed9c69cfe5ca7e4856d7208c04df029.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Крым готов стать местом для реабилитации участников специальной военной операции, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "После нашей сто процентов победы в СВО будет необходимость реабилитации воинов, которые получили ранения, и Крым как раз таки имеет специализации и возможности. Есть учреждения, которые занимаются реабилитацией по самым тяжелым причем направлениям", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20231214/punkty-1915766965.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914473475_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_35d82f90a2676bbec8d9a1c3e5d76451.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Аксенов (политик)
Крым готов стать площадкой для реабилитации участников СВО, заявил Аксенов

Аксенов: Крым готов стать местом для реабилитации участников СВО

© РИА Новости / Кирилл БрагаРеабилитация
Реабилитация - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Реабилитация. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Крым готов стать местом для реабилитации участников специальной военной операции, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"После нашей сто процентов победы в СВО будет необходимость реабилитации воинов, которые получили ранения, и Крым как раз таки имеет специализации и возможности. Есть учреждения, которые занимаются реабилитацией по самым тяжелым причем направлениям", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин: пункты реабилитации смогут решать процедуры по раненным в зоне СВО
14 декабря, 13:27
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала