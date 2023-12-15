https://ria.ru/20231215/razvitie-1916066500.html

Бугров: в основе деловой стратегии должно лежать устойчивое развитие

Бугров: в основе деловой стратегии должно лежать устойчивое развитие - РИА Новости, 15.12.2023

Бугров: в основе деловой стратегии должно лежать устойчивое развитие

Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Председатель совета директоров ПАО... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:41

2023-12-15T16:41

2023-12-15T16:40

экономика

российский союз промышленников и предпринимателей

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Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Председатель совета директоров ПАО "ГМК "Норильский никель", член правления РСПП, председатель совета РСПП по нефинансовой отчетности, ESG-индексам и рейтингам устойчивого развития Андрей Бугров рассказал об эффективности системы индексов."В основу деловой стратегии, помимо финансовых результатов, должен быть положен еще ряд параметров, которые объединяются понятием "устойчивое развитие". Это приоритеты, непреходящие ценности, которые включают и охрану природы, и социальную направленность", отметил Бугров.По словам спикера, основная цель тех, кто занимается продвижением ESG-тематики, состоит в том, чтобы поменять культуру ведения бизнеса компаний. В перспективе устойчивое развитие должно стать частью мировоззрения каждого сотрудника. Помимо экологического и социального эффекта, ESG-индексы помогают понять, как относятся к компании потребители, кредиторы, и в критериальном наборе этих оценок показатели устойчивого развития занимают ключевое место.

https://ria.ru/20231211/indeksy_rspp-1915047558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бугров: в основе деловой стратегии должно лежать устойчивое развитие Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Председатель совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», член правления РСПП, председатель совета РСПП по нефинансовой отчетности, ESG-индексам и рейтингам устойчивого развития Андрей Бугров рассказал об эффективности системы индексов. «В основу деловой стратегии, помимо финансовых результатов, должен быть положен еще ряд параметров, которые объединяются понятием «устойчивое развитие». Это приоритеты, непреходящие ценности, которые включают и охрану природы, и социальную направленность», отметил Бугров. По словам спикера, основная цель тех, кто занимается продвижением ESG-тематики, состоит в том, чтобы поменять культуру ведения бизнеса компаний. В перспективе устойчивое развитие должно стать частью мировоззрения каждого сотрудника. Помимо экологического и социального эффекта, ESG-индексы помогают понять, как относятся к компании потребители, кредиторы, и в критериальном наборе этих оценок показатели устойчивого развития занимают ключевое место. 2023-12-15T16:41 true PT5M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, российский союз промышленников и предпринимателей