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Бугров: в основе деловой стратегии должно лежать устойчивое развитие - РИА Новости, 15.12.2023
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16:41 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/razvitie-1916066500.html
Бугров: в основе деловой стратегии должно лежать устойчивое развитие
Бугров: в основе деловой стратегии должно лежать устойчивое развитие - РИА Новости, 15.12.2023
Бугров: в основе деловой стратегии должно лежать устойчивое развитие
Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Председатель совета директоров ПАО... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:41
2023-12-15T16:40
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
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Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Председатель совета директоров ПАО "ГМК "Норильский никель", член правления РСПП, председатель совета РСПП по нефинансовой отчетности, ESG-индексам и рейтингам устойчивого развития Андрей Бугров рассказал об эффективности системы индексов."В основу деловой стратегии, помимо финансовых результатов, должен быть положен еще ряд параметров, которые объединяются понятием "устойчивое развитие". Это приоритеты, непреходящие ценности, которые включают и охрану природы, и социальную направленность", отметил Бугров.По словам спикера, основная цель тех, кто занимается продвижением ESG-тематики, состоит в том, чтобы поменять культуру ведения бизнеса компаний. В перспективе устойчивое развитие должно стать частью мировоззрения каждого сотрудника. Помимо экологического и социального эффекта, ESG-индексы помогают понять, как относятся к компании потребители, кредиторы, и в критериальном наборе этих оценок показатели устойчивого развития занимают ключевое место.
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Бугров: в основе деловой стратегии должно лежать устойчивое развитие
Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Председатель совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», член правления РСПП, председатель совета РСПП по нефинансовой отчетности, ESG-индексам и рейтингам устойчивого развития Андрей Бугров рассказал об эффективности системы индексов. «В основу деловой стратегии, помимо финансовых результатов, должен быть положен еще ряд параметров, которые объединяются понятием «устойчивое развитие». Это приоритеты, непреходящие ценности, которые включают и охрану природы, и социальную направленность», отметил Бугров. По словам спикера, основная цель тех, кто занимается продвижением ESG-тематики, состоит в том, чтобы поменять культуру ведения бизнеса компаний. В перспективе устойчивое развитие должно стать частью мировоззрения каждого сотрудника. Помимо экологического и социального эффекта, ESG-индексы помогают понять, как относятся к компании потребители, кредиторы, и в критериальном наборе этих оценок показатели устойчивого развития занимают ключевое место.
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экономика, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Российский союз промышленников и предпринимателей

Бугров: в основе деловой стратегии должно лежать устойчивое развитие

Читать ria.ru в
Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Председатель совета директоров ПАО "ГМК "Норильский никель", член правления РСПП, председатель совета РСПП по нефинансовой отчетности, ESG-индексам и рейтингам устойчивого развития Андрей Бугров рассказал об эффективности системы индексов.
"В основу деловой стратегии, помимо финансовых результатов, должен быть положен еще ряд параметров, которые объединяются понятием "устойчивое развитие". Это приоритеты, непреходящие ценности, которые включают и охрану природы, и социальную направленность", отметил Бугров.
По словам спикера, основная цель тех, кто занимается продвижением ESG-тематики, состоит в том, чтобы поменять культуру ведения бизнеса компаний. В перспективе устойчивое развитие должно стать частью мировоззрения каждого сотрудника. Помимо экологического и социального эффекта, ESG-индексы помогают понять, как относятся к компании потребители, кредиторы, и в критериальном наборе этих оценок показатели устойчивого развития занимают ключевое место.
Участники расширенного заседания Комитета по корпоративной ответственности и устойчивому развитию РСПП по теме: Итоги - 2023 и юбилейного 10 выпуска Индексов РСПП по устойчивому развитию (ESG-индексов) - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Подведены итоги индексов РСПП по устойчивому развитию
11 декабря, 12:46
 
ЭкономикаРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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