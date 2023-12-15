В Финляндии прошла забастовка на сто тысяч человек
IltaSanomat: около 100 тысяч работников приняли участие в забастовке в Финляндии
Финская полиция. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Около 100 тысяч работников в четверг приняли участие в крупнейшей забастовке профсоюзов в Финляндии в знак протеста против действий правительства, сообщает газета IltaSanomat со ссылкой на Центральное объединение профсоюзов SAK.
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"По оценкам Центрального объединения профсоюзов (SAK), около тысячи объектов, входящих в объединение, и почти 100 тысяч работников участвовали в забастовке", - сказано в материале.
По данным издания, в ходе однодневной забастовки было полностью прекращено движение поездов. Не отменялись только ночные поезда дальнего следования. Движение общественного транспорта в крупных городах было почти полностью остановлено. Было затруднено транспортное сообщение между Хельсинки и столичным аэропортом. Расчистка улиц от снега практически не проводилась. Почтовая служба не доставляла посылки. Кроме того, забастовка затронула логистические компании, предприятия пищевой и технической промышленности, а также водоснабжения. Крупные торговые сети старались минимизировать последствия для потребителей на фоне приостановки работы логистических и распределительных центров, уточняет газета.
Забастовка прошла и на отдельных предприятиях энергетических компаний, что не повлияло на распределение централизованного теплоснабжения, говорится в материале. Отмечается, что была нарушена работа портов, туристических агентств, компаний, оказывающих услуги в сферах общественного питания, спорта и культуры.
Масштабная акция была организована Центральным объединением профсоюзов Финляндии SAK, которое включает в себя множество профсоюзов из разных отраслей. SAK призывает правительство Финляндии под руководством Петтери Орпо начать переговоры о правительственной программе, которую новый кабмин обнародовал еще в июне. Кабмин Орпо обозначил пункты реформы рынка труда, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу и безработице, а также страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и ряд других мер. SAK настаивает, что эти реформы навредят трудящимся, а запрет забастовок нарушает принципы демократии.
О готовности участвовать в забастовке сообщали множество различных профсоюзов, включая Профсоюз работников автомобильной и транспортной промышленности (АКТ), Индустриальный профсоюз (Teollisuusliitto), Профсоюз работников почты, логистики и курьеров (PAU), Центральную организацию профсоюзов работников с высшим образованием AKAVA, Центральную ассоциацию сотрудников STTK, Профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения JHL и другие.