https://ria.ru/20231215/pvo-1916034805.html
Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Херсонской области
Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Херсонской области - РИА Новости, 15.12.2023
Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Херсонской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:52
2023-12-15T14:52
2023-12-15T15:40
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области", - говорится в сводке. Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 258 вертолетов, 9696 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14078 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16336 единиц специальной военной автомобильной техники.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Российская система ПВО продолжает постоянно усиливаться на фоне появления новых средств поражения у ВСУ, чтобы нивелировать их эффект. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, российские комплексы ПВО, если отталкиваться от опыта СВО, смогут сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , россия, украина, ми-8 амтш, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Украина, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Херсонской области
Минобороны: средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Херсонской области
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины
в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области", - говорится в сводке. Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 258 вертолетов, 9696 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14078 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16336 единиц специальной военной автомобильной техники.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Российская система ПВО продолжает постоянно усиливаться на фоне появления новых средств поражения у ВСУ, чтобы нивелировать их эффект. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, российские комплексы ПВО, если отталкиваться от опыта СВО, смогут сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней.
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