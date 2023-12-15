https://ria.ru/20231215/putin-1916121639.html

Путин заявил, что партии на выборах президента должны понимать нацинтересы

Путин заявил, что партии на выборах президента должны понимать нацинтересы - РИА Новости, 15.12.2023

Путин заявил, что партии на выборах президента должны понимать нацинтересы

Все политические партии на выборах президента РФ будут определять позицию, важно обратить внимание на коренные национальные интересы, заявил президент России... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T21:49

2023-12-15T21:49

2023-12-15T21:49

политика

россия

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Все политические партии на выборах президента РФ будут определять позицию, важно обратить внимание на коренные национальные интересы, заявил президент России Владимир Путин. "В ходе предстоящей избирательной кампании все политические партии, фракции так или иначе будут определять свою позицию. При этом считаю главным для всех - глубокое понимание коренных национальных интересов, своей ответственности перед народом, перед нашей страной и ее будущим", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций и руководством ГД. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231215/putin-1916117935.html

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политика, россия, владимир путин, госдума рф