https://ria.ru/20231215/putin-1916117935.html

Путин заявил, что Россия развивает стратегические силы сдерживания

Путин заявил, что Россия развивает стратегические силы сдерживания - РИА Новости, 15.12.2023

Путин заявил, что Россия развивает стратегические силы сдерживания

Россия развивает стратегические силы сдерживания, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T21:18

2023-12-15T21:18

2023-12-15T21:28

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия развивает стратегические силы сдерживания, заявил президент России Владимир Путин."Важно, что, несмотря на текущие непростые события, мы продолжаем развитие и инфраструктуры, как сегодня, запустили новый мост, что очень важно, потому что это дополнительный выход на север, в океан. И стратегические силы сдерживания развиваем. Причем это масштабные проекты", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций и руководством ГД.

https://ria.ru/20231215/spetsoperatsiya-1916115731.html

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россия, владимир путин, политика