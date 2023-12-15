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Путин заявил, что Россия развивает стратегические силы сдерживания - РИА Новости, 15.12.2023
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21:18 15.12.2023 (обновлено: 21:28 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/putin-1916117935.html
Путин заявил, что Россия развивает стратегические силы сдерживания
Путин заявил, что Россия развивает стратегические силы сдерживания - РИА Новости, 15.12.2023
Путин заявил, что Россия развивает стратегические силы сдерживания
Россия развивает стратегические силы сдерживания, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T21:18
2023-12-15T21:28
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия развивает стратегические силы сдерживания, заявил президент России Владимир Путин."Важно, что, несмотря на текущие непростые события, мы продолжаем развитие и инфраструктуры, как сегодня, запустили новый мост, что очень важно, потому что это дополнительный выход на север, в океан. И стратегические силы сдерживания развиваем. Причем это масштабные проекты", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций и руководством ГД.
https://ria.ru/20231215/spetsoperatsiya-1916115731.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин заявил, что Россия развивает стратегические силы сдерживания

Путин заявил, что Россия развивает стратегические силы сдерживания

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия развивает стратегические силы сдерживания, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно, что, несмотря на текущие непростые события, мы продолжаем развитие и инфраструктуры, как сегодня, запустили новый мост, что очень важно, потому что это дополнительный выход на север, в океан. И стратегические силы сдерживания развиваем. Причем это масштабные проекты", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций и руководством ГД.
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