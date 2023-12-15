https://ria.ru/20231215/putin-1916114184.html

Путин провел встречу с лидерами парламентских фракций

Путин провел встречу с лидерами парламентских фракций - РИА Новости, 15.12.2023

Путин провел встречу с лидерами парламентских фракций

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T22:16

2023-12-15T22:16

2023-12-15T22:38

россия

владимир путин

политика

госдума рф

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле.Прежде всего глава государства поблагодарил парламентариев за напряженную законотворческую работу."Многое было сделано, это особенно важно в такие переломные моменты истории, как сегодня, потому что нужно принимать взвешенные решения, но принимать довольно быстро, и это требует высокого уровня профессионализма и напряженности. <...> Отдельные слова благодарности хочу высказать за консолидированную позицию на международных площадках. Здесь представители всех фракций действуют единым фронтом", — сказал он.Как отметил президент, решения Госдумы создают условия для снабжения армии и флота всем необходимым в условиях спецоперации.Путин также затронул тему предстоящих президентских выборов и заявил, что избирательная кампания должна проходить в соответствии с законом."Необходимо обозначить несколько принципиальных позиций. Во-первых, все должно проходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами России", — указал он.Российский лидер подчеркнул, что любое вмешательство в выборы будет жестко пресекаться, а все виновные понесут ответственность.Кроме того, глава государства отметил, что при определении своей позиции во время предстоящей кампании каждая фракция должна помнить о национальных интересах и своей ответственности перед гражданами, страной и ее будущим.В заключение Путин подчеркнул, что только народ является единственным источником власти в России, и пообещал защитить его свободу и суверенитет государства.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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россия, владимир путин, политика, госдума рф