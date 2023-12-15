https://ria.ru/20231215/putin-1916058836.html

Путин дал старт движению на новой ж/д линии в Мурманской области

Путин дал старт движению на новой ж/д линии в Мурманской области - РИА Новости, 15.12.2023

Путин дал старт движению на новой ж/д линии в Мурманской области

Президент РФ Владимир Путин дал старт рабочему движению поездов на новой железнодорожной линии Выходной - Лавна в Мурманской области. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:05

2023-12-15T16:05

2023-12-15T16:32

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал старт рабочему движению поездов на новой железнодорожной линии Выходной - Лавна в Мурманской области. Во время VI Железнодорожного съезда в Москве Путину по ВКС представили новую железнодорожную линию Выходной - Лавна в Мурманской области. Открытие движения по ней позволит начать перевозки грузов в новый морской порт Лавна на берегу Кольского залива. Полностью ввести в эксплуатацию новую железнодорожную линию планируется в 2024 году. Это позволит доставлять в порт 18 миллионов тонн грузов в год."Разрешаю!", ответил Путин на просьбу разрешить движение по новому участку."Что касается Мурманской области, то здесь нужно подумать, безусловно, о дальнейших работах, нужно подумать о ближних подходах, о дальних подходах", - сказал Путин.Он отметил, что поручит РЖД и министерству транспорта изучить вопрос дальнейшего развития этого участка.Правительство РФ в конце 2022 года поручило ОАО "РЖД" завершить строительство железнодорожной линии к строящемуся порту Лавна. Над этим проектом с 2014 года работали частные компании. К началу 2023 года, когда ОАО "РЖД" приступило к реализации проекта, готовность объекта составляла 55%. Перед компанией была поставлена задача ускорить открытие движения и за два года выполнить весь оставшийся объём работ.Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта оценивается в 37,7 миллиарда рублей, из них в 2023 году было направлено 21,5 миллиарда рублей и еще 16,2 миллиарда рублей – в 2024.Одним из сложнейших инженерных сооружений стал мост через реку Тулома. Его протяженность 1313 метров. Он состоит из восьми пролетных строений и двух береговых эстакад. Самая высокая точка моста находится на уровне 55 метров над поверхностью воды.

https://ria.ru/20231215/zhd-1916051924.html

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общество, экономика, мурманская область, россия, москва, владимир путин, ржд, транспорт