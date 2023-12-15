Рейтинг@Mail.ru
Путин дал старт движению на новой ж/д линии в Мурманской области - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 15.12.2023 (обновлено: 16:32 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/putin-1916058836.html
Путин дал старт движению на новой ж/д линии в Мурманской области
Путин дал старт движению на новой ж/д линии в Мурманской области - РИА Новости, 15.12.2023
Путин дал старт движению на новой ж/д линии в Мурманской области
Президент РФ Владимир Путин дал старт рабочему движению поездов на новой железнодорожной линии Выходной - Лавна в Мурманской области. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:05
2023-12-15T16:32
общество
экономика
мурманская область
россия
москва
владимир путин
ржд
транспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916039391_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6b4ec0a25c400fbc7f8bfc16eb6acdf.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал старт рабочему движению поездов на новой железнодорожной линии Выходной - Лавна в Мурманской области. Во время VI Железнодорожного съезда в Москве Путину по ВКС представили новую железнодорожную линию Выходной - Лавна в Мурманской области. Открытие движения по ней позволит начать перевозки грузов в новый морской порт Лавна на берегу Кольского залива. Полностью ввести в эксплуатацию новую железнодорожную линию планируется в 2024 году. Это позволит доставлять в порт 18 миллионов тонн грузов в год."Разрешаю!", ответил Путин на просьбу разрешить движение по новому участку."Что касается Мурманской области, то здесь нужно подумать, безусловно, о дальнейших работах, нужно подумать о ближних подходах, о дальних подходах", - сказал Путин.Он отметил, что поручит РЖД и министерству транспорта изучить вопрос дальнейшего развития этого участка.Правительство РФ в конце 2022 года поручило ОАО "РЖД" завершить строительство железнодорожной линии к строящемуся порту Лавна. Над этим проектом с 2014 года работали частные компании. К началу 2023 года, когда ОАО "РЖД" приступило к реализации проекта, готовность объекта составляла 55%. Перед компанией была поставлена задача ускорить открытие движения и за два года выполнить весь оставшийся объём работ.Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта оценивается в 37,7 миллиарда рублей, из них в 2023 году было направлено 21,5 миллиарда рублей и еще 16,2 миллиарда рублей – в 2024.Одним из сложнейших инженерных сооружений стал мост через реку Тулома. Его протяженность 1313 метров. Он состоит из восьми пролетных строений и двух береговых эстакад. Самая высокая точка моста находится на уровне 55 метров над поверхностью воды.
https://ria.ru/20231215/zhd-1916051924.html
https://ria.ru/20231212/bilety-1915214942.html
мурманская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916039391_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_2316f127550a142fa21bcab1724e19ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, экономика, мурманская область, россия, москва, владимир путин, ржд, транспорт
Общество, Экономика, Мурманская область, Россия, Москва, Владимир Путин, РЖД, Транспорт
Путин дал старт движению на новой ж/д линии в Мурманской области

Путин дал старт движению поездов на новой ж/д линии в Мурманской области

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Скоростной поезд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал старт рабочему движению поездов на новой железнодорожной линии Выходной - Лавна в Мурманской области.
Во время VI Железнодорожного съезда в Москве Путину по ВКС представили новую железнодорожную линию Выходной - Лавна в Мурманской области. Открытие движения по ней позволит начать перевозки грузов в новый морской порт Лавна на берегу Кольского залива. Полностью ввести в эксплуатацию новую железнодорожную линию планируется в 2024 году. Это позволит доставлять в порт 18 миллионов тонн грузов в год.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Путин предупредил об опасности для объектов ж/д инфраструктуры России
Вчера, 15:38
«
"Разрешаю!", ответил Путин на просьбу разрешить движение по новому участку.
"Что касается Мурманской области, то здесь нужно подумать, безусловно, о дальнейших работах, нужно подумать о ближних подходах, о дальних подходах", - сказал Путин.
Он отметил, что поручит РЖД и министерству транспорта изучить вопрос дальнейшего развития этого участка.
Правительство РФ в конце 2022 года поручило ОАО "РЖД" завершить строительство железнодорожной линии к строящемуся порту Лавна. Над этим проектом с 2014 года работали частные компании. К началу 2023 года, когда ОАО "РЖД" приступило к реализации проекта, готовность объекта составляла 55%. Перед компанией была поставлена задача ускорить открытие движения и за два года выполнить весь оставшийся объём работ.
Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта оценивается в 37,7 миллиарда рублей, из них в 2023 году было направлено 21,5 миллиарда рублей и еще 16,2 миллиарда рублей – в 2024.
Одним из сложнейших инженерных сооружений стал мост через реку Тулома. Его протяженность 1313 метров. Он состоит из восьми пролетных строений и двух береговых эстакад. Самая высокая точка моста находится на уровне 55 метров над поверхностью воды.
Пассажиры на перроне Казанского вокзала перед отправкой первого поезда по туристическому маршруту В Сибирь - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Россияне стали быстрее раскупать ж/д билеты на праздники, сообщили в ФПК
12 декабря, 07:10
 
ОбществоЭкономикаМурманская областьРоссияМоскваВладимир ПутинРЖДТранспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала