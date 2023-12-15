https://ria.ru/20231215/putin-1916047197.html

Модернизация управления позволила наладить движение поездов, заявил Путин

Модернизация управления позволила наладить движение поездов, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2023

Модернизация управления позволила наладить движение поездов, заявил Путин

Модернизация управления позволила наладить движение поездов в РФ без сбоев по графику, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде железнодорожников. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:23

2023-12-15T15:23

2023-12-15T15:23

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Модернизация управления позволила наладить движение поездов в РФ без сбоев по графику, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде железнодорожников. "В целом, и пассажирские и грузовые поезда в России следуют расписанию, и это в том числе результат модернизации управления железной дорогой, отработки на практике более современных и более эффективных методов движения составов, включая технологии виртуальной сцепки. Такая интересная новация развивается, и получается у вас это делать в силу подготовки специалистов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231215/putin-1916037362.html

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владимир путин, россия, экономика