Железнодорожные компании помогли отразить санкционные атаки, заявил Путин
Путин: перевозчики помогли отразить санкционные атаки, перестроив логистику
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на IV Железнодорожном съезде в Москве. 15 декабря 2023
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Железнодорожном съезде в Москве. 15 декабря 2023
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Компания РЖД и другие российские перевозчики перестроили логистику, направили дополнительные грузопотоки на Дальний Восток в прошлом году и таким образом внесли "огромный вклад в отражение санкционных атак против нашей страны", заявил президент России Владимир Путин.
"В прошлом году именно компания РЖД и другие отечественные перевозчики в кратчайшие сроки смогли перестроить логистику, направить дополнительные грузопотоки на Дальний Восток нашим портам на севере и юге страны. И тем самым внесли свой, я без преувеличения скажу, огромный вклад в отражение санкционных атак против нашей страны, обеспечили условия для восстановления и роста экономики, для выхода нашей продукции на перспективные глобальные рынки", - сказал Путин во время пленарного заседания железнодорожного съезда.
Он отметил, что железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлениях, а также надёжно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья и комплектующих на оборонные предприятия. При этом растет и пассажиропоток в Крым, налаживается сообщение с регионами Донбасса и Новороссии. Кроме того, президент считает интересным и перспективным направлением железнодорожный туризм.
"Оказалось, что замечательный продукт, пользуется большой популярностью у граждан. Сейчас таких маршрутов более 50, они проходят через Карелию, Урал, Центральную часть России и многие другие наши регионы. Позволяют туристам познакомиться с национальными парками, такими памятниками природы, как Байкал, и другими уникальными местами", - добавил Путин.