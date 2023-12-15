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Железнодорожные компании помогли отразить санкционные атаки, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2023
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15:19 15.12.2023 (обновлено: 16:04 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/putin-1916045474.html
Железнодорожные компании помогли отразить санкционные атаки, заявил Путин
Железнодорожные компании помогли отразить санкционные атаки, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2023
Железнодорожные компании помогли отразить санкционные атаки, заявил Путин
Компания РЖД и другие российские перевозчики перестроили логистику, направили дополнительные грузопотоки на Дальний Восток в прошлом году и таким образом внесли РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:19
2023-12-15T16:04
экономика
дальний восток
россия
донбасс
владимир путин
ржд
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Компания РЖД и другие российские перевозчики перестроили логистику, направили дополнительные грузопотоки на Дальний Восток в прошлом году и таким образом внесли "огромный вклад в отражение санкционных атак против нашей страны", заявил президент России Владимир Путин. "В прошлом году именно компания РЖД и другие отечественные перевозчики в кратчайшие сроки смогли перестроить логистику, направить дополнительные грузопотоки на Дальний Восток нашим портам на севере и юге страны. И тем самым внесли свой, я без преувеличения скажу, огромный вклад в отражение санкционных атак против нашей страны, обеспечили условия для восстановления и роста экономики, для выхода нашей продукции на перспективные глобальные рынки", - сказал Путин во время пленарного заседания железнодорожного съезда. Он отметил, что железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлениях, а также надёжно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья и комплектующих на оборонные предприятия. При этом растет и пассажиропоток в Крым, налаживается сообщение с регионами Донбасса и Новороссии. Кроме того, президент считает интересным и перспективным направлением железнодорожный туризм. "Оказалось, что замечательный продукт, пользуется большой популярностью у граждан. Сейчас таких маршрутов более 50, они проходят через Карелию, Урал, Центральную часть России и многие другие наши регионы. Позволяют туристам познакомиться с национальными парками, такими памятниками природы, как Байкал, и другими уникальными местами", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231215/putin-1916037362.html
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экономика, дальний восток, россия, донбасс, владимир путин, ржд
Экономика, Дальний Восток, Россия, Донбасс, Владимир Путин, РЖД
Железнодорожные компании помогли отразить санкционные атаки, заявил Путин

Путин: перевозчики помогли отразить санкционные атаки, перестроив логистику

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на IV Железнодорожном съезде в Москве. 15 декабря 2023
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Железнодорожном съезде в Москве. 15 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Железнодорожном съезде в Москве. 15 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Компания РЖД и другие российские перевозчики перестроили логистику, направили дополнительные грузопотоки на Дальний Восток в прошлом году и таким образом внесли "огромный вклад в отражение санкционных атак против нашей страны", заявил президент России Владимир Путин.
"В прошлом году именно компания РЖД и другие отечественные перевозчики в кратчайшие сроки смогли перестроить логистику, направить дополнительные грузопотоки на Дальний Восток нашим портам на севере и юге страны. И тем самым внесли свой, я без преувеличения скажу, огромный вклад в отражение санкционных атак против нашей страны, обеспечили условия для восстановления и роста экономики, для выхода нашей продукции на перспективные глобальные рынки", - сказал Путин во время пленарного заседания железнодорожного съезда.
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Он отметил, что железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлениях, а также надёжно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья и комплектующих на оборонные предприятия. При этом растет и пассажиропоток в Крым, налаживается сообщение с регионами Донбасса и Новороссии. Кроме того, президент считает интересным и перспективным направлением железнодорожный туризм.
"Оказалось, что замечательный продукт, пользуется большой популярностью у граждан. Сейчас таких маршрутов более 50, они проходят через Карелию, Урал, Центральную часть России и многие другие наши регионы. Позволяют туристам познакомиться с национальными парками, такими памятниками природы, как Байкал, и другими уникальными местами", - добавил Путин.
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ЭкономикаДальний ВостокРоссияДонбассВладимир ПутинРЖД
 
 
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