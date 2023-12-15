https://ria.ru/20231215/putin-1916037362.html
Московские диаметры скоро соединят города центральной России, заявил Путин
Московские диаметры скоро соединят города центральной России, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2023
Московские диаметры скоро соединят города центральной России, заявил Путин
Московские центральные диаметры в скором времени станут основой для транспортного соединения городов центральной России, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:59
2023-12-15T14:59
2023-12-15T14:59
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Московские центральные диаметры в скором времени станут основой для транспортного соединения городов центральной России, сообщил президент России Владимир Путин. “Уже идет масштабная модернизация центрального транспортного узла. Реализуются также сложные проекты, как московские центральные диаметры. В дальнейшем они станут основой для того, чтобы соединить современными удобными скоростными маршрутами Москву, Московскую область, Ярославскую, Тверскую, Калужскую, Владимирскую и другие области центральной России”, - сказал Путин во время пленарного заседания железнодорожного съезда в Москве. Он также отметил, что пассажирские перевозки ярко демонстрируют новый облик российского железнодорожного транспорта в целом. Модернизируются станции, вокзальные комплексы. Многие такие вокзалы представляют из себя памятники архитектуры, это “наше наследие”, добавил президент. “Развивать нужно инфраструктуру для скоростного и высокоскоростного пассажирского сообщения. За этим будущее российских железных дорог, новое качество услуг, дополнительные возможности для миллиона людей, для экономики страны, бизнеса, туризма, для наших торговых связей, для развития регионов и городов”, - подчеркнул Путин.
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общество, экономика, технологии, россия, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, транспорт
Общество, Экономика, Технологии, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Транспорт
Московские диаметры скоро соединят города центральной России, заявил Путин
Путин: московские центральные диаметры скоро соединят города центральной России
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Московские центральные диаметры в скором времени станут основой для транспортного соединения городов центральной России, сообщил президент России Владимир Путин.
«
“Уже идет масштабная модернизация центрального транспортного узла. Реализуются также сложные проекты, как московские центральные диаметры. В дальнейшем они станут основой для того, чтобы соединить современными удобными скоростными маршрутами Москву, Московскую область, Ярославскую, Тверскую, Калужскую, Владимирскую и другие области центральной России”, - сказал Путин во время пленарного заседания железнодорожного съезда в Москве.
Он также отметил, что пассажирские перевозки ярко демонстрируют новый облик российского железнодорожного транспорта в целом. Модернизируются станции, вокзальные комплексы. Многие такие вокзалы представляют из себя памятники архитектуры, это “наше наследие”, добавил президент.
“Развивать нужно инфраструктуру для скоростного и высокоскоростного пассажирского сообщения. За этим будущее российских железных дорог, новое качество услуг, дополнительные возможности для миллиона людей, для экономики страны, бизнеса, туризма, для наших торговых связей, для развития регионов и городов”, - подчеркнул Путин.
Путин рассказал о железнодорожном сообщении с новыми регионами