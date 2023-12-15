https://ria.ru/20231215/putin-1916035801.html
В Индонезии считают, что Путин необходим России в качестве президента
В Индонезии считают, что Путин необходим России в качестве президента - РИА Новости, 15.12.2023
В Индонезии считают, что Путин необходим России в качестве президента
Владимир Путин по-прежнему нужен России на посту президента, так как он смог дать отпор беспрецедентному давлению стран Запада, заявила РИА Новости аналитик в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:56
2023-12-15T14:56
2023-12-15T14:56
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Владимир Путин по-прежнему нужен России на посту президента, так как он смог дать отпор беспрецедентному давлению стран Запада, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни. "Можно быть любого мнения о Путине, но факт останется фактом - он тот, кто отстроил Россию и дал ей сил. В мире больше нет такой страны, которая после распада, как это было с СССР, сумела вернуть себе былое величие. Я считаю, что России все еще нужен Путин как президент. Благодаря ему нет такой страны, которая могла бы уничтожить Россию и ее внутреннюю безопасность", - отметила Конни. Она добавила, что после начала СВО на Россию наложили огромное количество эмбарго, и РФ смогла выстоять "благодаря ее сильному руководству". "Сейчас у Индонезии нет таких сил бороться за свою независимость, в том числе продовольственную и энергетическую, какие есть у России. Поэтому мы в свете грядущих выборов должны присмотреться к России и поучиться тому, как создать по-настоящему независимую страну в условиях нового мирового порядка", - считает аналитик.
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владимир путин, россия, индонезия, в мире
Владимир Путин, Россия, Индонезия, В мире
В Индонезии считают, что Путин необходим России в качестве президента
Индонезийский аналитик считает, что Путин отстроил Россию и дал ей сил
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Владимир Путин по-прежнему нужен России на посту президента, так как он смог дать отпор беспрецедентному давлению стран Запада, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни.
"Можно быть любого мнения о Путине, но факт останется фактом - он тот, кто отстроил Россию и дал ей сил. В мире больше нет такой страны, которая после распада, как это было с СССР, сумела вернуть себе былое величие. Я считаю, что России все еще нужен Путин как президент. Благодаря ему нет такой страны, которая могла бы уничтожить Россию и ее внутреннюю безопасность", - отметила Конни.
Она добавила, что после начала СВО на Россию наложили огромное количество эмбарго, и РФ смогла выстоять "благодаря ее сильному руководству".
"Сейчас у Индонезии нет таких сил бороться за свою независимость, в том числе продовольственную и энергетическую, какие есть у России. Поэтому мы в свете грядущих выборов должны присмотреться к России и поучиться тому, как создать по-настоящему независимую страну в условиях нового мирового порядка", - считает аналитик.
Путин заявил, что у России много сторонников на Западе